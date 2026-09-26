Russell se lleva un caótico GP de Azerbaiyán ; Checo Pérez sigue sin sumar

George Russell convirtió la pole position en victoria y resistió la presión final de Max Verstappen para conquistar un caótico Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de Mercedes cruzó la meta apenas 0.196 segundos por delante del neerlandés, mientras Isack Hadjar completó el podio. Kimi Antonelli, líder del campeonato, remontó desde el decimosexto hasta el quinto lugar y Sergio “Checo” Pérez avanzó del vigésimo al decimoquinto puesto, en una carrera marcada por siete abandonos, incluido el de Valtteri Bottas tras su accidente en la última vuelta.

Russell conservó el liderato durante la arrancada, mientras Oscar Piastri superó a Charles Leclerc y se colocó segundo en la primera curva. Verstappen, quien partió octavo, comenzó su recuperación entre el tráfico y Hadjar defendió un lugar en el grupo delantero durante su regreso después de perderse tres Grandes Premios por una lesión en la muñeca.

La carrera de Aston Martin terminó muy pronto. Fernando Alonso y Lance Stroll habían arrancado desde los puestos 21 y 22 por las sanciones que recibieron tras instalar componentes adicionales en sus unidades de potencia. Alonso reportó por radio un problema de motor y llevó su monoplaza a los boxes para abandonar. Stroll también quedó fuera de competencia, aunque el equipo todavía no había comunicado la causa precisa de su retiro.

Alexander Albon protagonizó el primer accidente importante de la jornada. El piloto de Williams perdió el control de su auto en el sector de la curva 5, golpeó las barreras y provocó la entrada del safety car. Albon salió por su propio pie, pero su carrera terminó de forma inmediata.

La neutralización modificó por completo el escenario. En el reinicio, Piastri bloqueó los neumáticos en la primera curva, se salió de la trayectoria y perdió varios lugares. El australiano pasó de pelear por el podio a quedar atrapado en la zona media y finalmente terminó en la decimocuarta posición.

Verstappen aprovechó el reinicio y el ritmo de su Red Bull para alcanzar el segundo lugar. El neerlandés, quien había comenzado desde la cuarta fila, se colocó como la principal amenaza para Russell, mientras Hadjar sostuvo la tercera plaza y consiguió un podio notable en su primera carrera después de la lesión.

La competencia volvió a neutralizarse en la vuelta 36. Franco Colapinto bloqueó en la primera curva durante otro reinicio, los dos Alpine se tocaron y Lando Norris quedó involucrado en el incidente. Colapinto, Pierre Gasly y Norris tuvieron que abandonar, en uno de los momentos más caóticos del Gran Premio.

Antonelli respondió como líder del campeonato después de una clasificación que parecía haber comprometido su fin de semana. El italiano arrancó decimosexto tras sufrir un accidente en la sesión del viernes, evitó los incidentes y recuperó 11 posiciones hasta terminar quinto. Aunque Russell redujo su desventaja con la victoria, Antonelli salió de Bakú todavía al frente de la clasificación de pilotos.

Russell mantuvo el control en la última reanudación, pero Verstappen permaneció a corta distancia. Hadjar aseguró el tercer puesto por delante de Charles Leclerc, mientras Antonelli terminó quinto y Lewis Hamilton completó el resultado de Ferrari en el sexto lugar.

Arvid Lindblad terminó séptimo con Racing Bulls y superó por solamente 30 milésimas a Esteban Ocon. Oliver Bearman colocó al segundo Haas en la novena posición y Carlos Sainz rescató el último punto para Williams.

Checo escala, pero no suma

Checo también consiguió avanzar después de una clasificación complicada. El mexicano partió vigésimo debido a la sanción de tres lugares que recibió por estorbar a Piastri y terminó decimoquinto, cinco posiciones por delante de su lugar de salida. Cadillac careció del ritmo necesario para disputar los puntos, pero Pérez mantuvo el auto en pista y aprovechó los incidentes para acercarse a la zona media.

La última vuelta todavía reservaba un giro más. Bottas perdió el control del otro Cadillac y chocó, lo que provocó banderas amarillas en el cierre. El finlandés abandonó, aunque apareció en el decimosexto puesto de la clasificación por la cantidad de vueltas que completó. El incidente no provocó otro safety car y Verstappen redujo la diferencia en los kilómetros finales, pero Russell protegió el liderato y cruzó la meta con apenas 0.196 segundos de ventaja.

El triunfo permitió a Russell recortar distancia frente a Antonelli en la pelea por el campeonato. Verstappen confirmó la recuperación de Red Bull con el segundo lugar y Hadjar regresó al calendario con un podio. Para Checo, Bakú dejó cinco posiciones recuperadas, pero también confirmó que Cadillac todavía necesita mejorar para pelear de manera constante por los puntos.

Clasificación final del Gran Premio de Azerbaiyán

1. George Russell — Mercedes

2. Max Verstappen — Red Bull — a 0.196 segundos

3. Isack Hadjar — Red Bull — a 10.704

4. Charles Leclerc — Ferrari — a 14.136

5. Kimi Antonelli — Mercedes — a 14.512

6. Lewis Hamilton — Ferrari — a 22.382

7. Arvid Lindblad — Racing Bulls — a 31.159

8. Esteban Ocon — Haas — a 31.189

9. Oliver Bearman — Haas — a 31.929

10. Carlos Sainz — Williams — a 32.416

11. Nico Hülkenberg — Audi — a 33.231

12. Liam Lawson — Racing Bulls — a 34.013

13. Gabriel Bortoleto — Audi — a 34.230

14. Oscar Piastri — McLaren — a 36.401

15. Sergio Pérez — Cadillac — a 41.400

16. Valtteri Bottas — Cadillac — abandono

17. Franco Colapinto — Alpine — abandono

18. Pierre Gasly — Alpine — abandono

19. Lando Norris — McLaren — abandono

20. Alexander Albon — Williams — abandono

21. Fernando Alonso — Aston Martin — abandono

22. Lance Stroll — Aston Martin — abandono