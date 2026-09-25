Russell vuela en Bakú; Checo arrancará en la posición 20

George Russell conquistó la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán con una vuelta dominante de 1:42.526, mientras que Sergio “Checo” Pérez quedó eliminado en la Q1 y comenzará la carrera desde el vigésimo puesto. La clasificación también dejó un golpe importante en la lucha por el campeonato: Kimi Antonelli dañó su Mercedes contra el muro, no pudo disputar la Q2 y deberá remontar desde la posición 16.

Mercedes había mostrado el auto más competitivo desde las prácticas del jueves y Russell confirmó esa superioridad cuando llegó el momento decisivo. El británico superó por 0.837 segundos a Charles Leclerc, una diferencia poco habitual dentro de una clasificación de Fórmula 1, y consiguió una pole que le permitirá atacar el liderato del campeonato desde el primer lugar.

El segundo puesto se decidió por apenas una milésima. Leclerc marcó 1:43.363 y evitó que Oscar Piastri, tercero con 1:43.364, colocara su McLaren en la primera fila. Isack Hadjar sorprendió con el cuarto lugar para Red Bull, por delante de Lando Norris, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Max Verstappen no logró trasladar a la clasificación el ritmo que había mostrado en la tercera práctica libre. El neerlandés encabezó aquella sesión con un tiempo de 1:43.922, pero en la Q3 solo pudo registrar 1:44.081 y terminó octavo, a más de un segundo y medio de Russell. Carlos Sainz y Franco Colapinto completaron los diez primeros lugares.

El momento más delicado de la qualy llegó en la Q1. Antonelli perdió el control de su Mercedes y golpeó las barreras, aunque el 1:45.504 que había marcado antes del accidente le permitió avanzar por muy poco. El líder del Mundial no pudo regresar a la pista debido a los daños del monoplaza y quedó automáticamente en la posición 16.

El accidente representa una oportunidad importante para Russell. Antonelli llegó a Bakú con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero, pero ahora tendrá que abrirse paso desde la octava fila en un circuito que castiga cualquier error. Russell, en cambio, tendrá pista libre desde la pole para intentar reducir la diferencia en el campeonato.

Checo tampoco encontró el resultado que esperaba en una de sus pistas favoritas. El mexicano registró una vuelta de 1:46.658 y terminó vigésimo, apenas 0.065 segundos detrás de Fernando Alonso, pero a 0.859 del tiempo que marcó el límite para avanzar a la Q2. Pérez superó a Lance Stroll y a su compañero Valtteri Bottas, aunque esa referencia no alcanzó para evitar otra eliminación temprana de Cadillac.

El resultado tuvo un sabor especialmente amargo por la historia de Checo en Azerbaiyán. Pérez comparte con Verstappen el récord de triunfos en Bakú, con dos, y también consiguió la pole en este circuito en 2023. Sin embargo, el Cadillac todavía carece del rendimiento necesario para permitirle pelear en la zona media con regularidad. Bottas terminó último con un registro de 1:48.290, más de un segundo y medio detrás del mexicano.

Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Alonso, Pérez, Stroll y Bottas quedaron fuera en la primera ronda. En la Q2 se despidieron Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon, Arvid Lindblad y Antonelli, quien no pudo marcar un tiempo después de su accidente.

Russell partirá acompañado por Leclerc en la primera fila. Piastri y Hadjar ocuparán la segunda, mientras que Norris y Hamilton compartirán la tercera. Checo tendrá que construir su carrera desde la parte trasera y aprovechar las posibilidades de adelantamiento que ofrece la extensa recta principal, además de los incidentes que suelen alterar el orden en el trazado urbano.

A diferencia de un fin de semana convencional, el Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre. La actividad se adelantó un día debido al Día del Recuerdo, jornada de luto nacional que Azerbaiyán conmemora el domingo. Russell comenzará como el gran favorito, Antonelli enfrentará una remontada y Checo buscará rescatar su visita al circuito que tantas veces lo convirtió en protagonista.

Russell vuela en Bakú; Checo arrancará en 20

1. George Russell — Mercedes

2. Charles Leclerc — Ferrari

3. Oscar Piastri — McLaren

4. Isack Hadjar — Red Bull

5. Lando Norris — McLaren

6. Lewis Hamilton — Ferrari

7. Pierre Gasly — Alpine

8. Max Verstappen — Red Bull

9. Carlos Sainz — Williams

10. Franco Colapinto — Alpine

11. Oliver Bearman — Haas

12. Liam Lawson — Racing Bulls

13. Alexander Albon — Williams

14. Esteban Ocon — Haas

15. Arvid Lindblad — Racing Bulls

16. Kimi Antonelli — Mercedes

17. Gabriel Bortoleto — Audi

18. Nico Hülkenberg — Audi

19. Fernando Alonso — Aston Martin

20. Sergio Pérez — Cadillac

21. Lance Stroll — Aston Martin

22. Valtteri Bottas — Cadillac