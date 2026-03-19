Un Red Bull que no despega: peso, motor y dudas en el arranque de 2026
Dos carreras, dos fines de semana para olvidar. El Red Bull RB22 no tiene el ritmo de Mercedes ni de Ferrari y los números detrás de ese problema son más serios de lo que parecen desde afuera.
El límite de peso para los coches de F1 en 2026 es de 768 kilogramos, unos 32 kilos menos que el año pasado. La FIA redujo ese número como parte del nuevo reglamento, y los datos del pesaje oficial en el Gran Premio de China dejan muy claro quién cumplió y quién no.
McLaren, Alpine y Audi llegaron exactamente al límite: 768 kilogramos. Mercedes está a 4 kilos del mínimo, Ferrari a 2 y Haas a 2. Son números manejables. Red Bull, en cambio, marcó 784 kilogramos —16 kilos por encima del límite—. Su equipo hermano VCARB tiene 782, también con 14 kilos de exceso. El caso más extremo de toda la parrilla es Williams, con 795 kilogramos y 27 kilos de más.
En la Fórmula 1, cada kilogramo extra cuesta alrededor de tres centésimas de segundo por vuelta. Con 16 kilos de más, Red Bull pierde cerca de cinco décimas por vuelta solo por el peso. En China, Verstappen llegó a estar 1.7 segundos por vuelta detrás del ritmo de los Mercedes. El peso explica parte de esa brecha, pero no toda.
El otro gran problema es el motor. El RB22 usa el primer motor que Red Bull desarrolló por su cuenta, en asociación con Ford. Es la primera vez en la historia del equipo que no tienen un motor Honda detrás. Ese motor aún no alcanza el nivel de potencia ni la eficiencia del Mercedes o el Ferrari, y eso se nota especialmente en la recta larga de Shanghái.
A eso se suma el manejo del coche. Toto Wolff, director de Mercedes, vio las imágenes a bordo del coche de Verstappen en China y dijo que lo que vio le pareció terrible. El neerlandés mismo lo reconoció: en las salidas perdió energía tres veces seguidas, y en carrera el coche fue muy difícil de manejar.
El propio Verstappen fue directo cuando le preguntaron si podía ganar una carrera este año. Su respuesta fue clara: con 1.7 segundos de diferencia por vuelta, ni siquiera quería pensar en eso por ahora.
Laurent Mekies, director del equipo, había advertido antes de la temporada que Red Bull podría tener dificultades al inicio del nuevo reglamento. Lo que no esperaban era que la brecha fuera tan grande. Pierre Waché, director técnico, admitió que tienen problemas con el peso, aunque aclaró que no son los únicos. Lo que sí es cierto es que Mercedes y Ferrari llegaron al inicio de la temporada en mejor forma. McLaren, Alpine y Audi llegaron al peso exacto. Red Bull ahora tiene que recuperar terreno en un campeonato que ya arrancó sin ellos.