Verstappen: "El reglamento 2026 es Fórmula E con esteroides, no es divertido"
Max Verstappen ha lanzado una crítica contundente contra la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 tras completar 136 vueltas en el primer día de test en Bahréin, afirmando que los coches del reglamento 2026 "no son divertidos de conducir" y que se asemejan más a "Fórmula E con esteroides" que a la categoría reina del automovilismo.
El cuatro veces campeón del mundo ofreció su primera conferencia de prensa formal de 2026 durante el segundo día del test en Bahréin, después de ceder el Red Bull a su compañero de equipo Isack Hadjar. A pesar de que Verstappen y Red Bull impresionaron al paddock con su ritmo y gestión energética el miércoles, el neerlandés expresó preocupaciones profundas sobre la experiencia al volante.
"Para conducirlos no son muy divertidos, para ser honesto", declaró Verstappen ante los medios, entre ellos Motorsport.com. "Diría que la palabra correcta es gestión. No es muy propio de la Fórmula 1. Se siente un poco más como Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que lidiar con eso."
El piloto de 27 años destacó que el enfoque extremo en la gestión energética resta pureza a la conducción en Fórmula 1, donde cada acción del piloto tiene un impacto desproporcionado en el rendimiento del sistema híbrido. "Como piloto puro, disfruto conducir al máximo y en este momento no se puede manejar así. Están pasando muchas cosas. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de inputs, tiene un efecto enorme en la parte energética. Para mí, eso simplemente no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor correr en Fórmula E, ¿no? Porque allí todo es energía, eficiencia y gestión."
Verstappen profundizó en las limitaciones que percibe con estos nuevos monoplazas, señalando que la escasez de energía disponible obliga a los pilotos a calcular constantemente el impacto de cada decisión en pista. "Estamos pobres de energía. Yo solo quiero una conducción normal, como debería ser, sin tener que pensar: 'Oh, si freno un poco más largo o menos o más, o una marcha arriba o abajo', que eso impacte tan fuertemente el rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás respecto a cómo era antes."
El tricampeón, sin embargo, matizó sus críticas reconociendo el esfuerzo de su equipo y de la división Red Bull Powertrains, que ha desarrollado su primera unidad de potencia bajo este reglamento. "Por otro lado, también sé cuánto trabajo se ha hecho en segundo plano", añadió. "También del lado del motor, por parte de los muchachos. Así que no siempre es lo más agradable de decir. Pero también quiero ser realista como piloto respecto a la sensación."
A pesar de reconocer el entusiasmo del equipo y el nivel competitivo del RB21, Verstappen fue claro sobre su falta de motivación con la nueva fórmula. "También sé lo que está en juego para el equipo; nuestro propio motor y ver el entusiasmo de la gente. Por supuesto, cuando me siento en el auto siempre daré lo mejor de mí. Ellos lo saben. El nivel de entusiasmo no es muy alto para conducir."
Las declaraciones del neerlandés cobran mayor relevancia considerando que ya había expresado reservas sobre el reglamento 2026 durante su desarrollo en años anteriores, y que ha sugerido en múltiples ocasiones que su disfrute al volante jugará un papel determinante en cualquier decisión futura sobre su permanencia en la Fórmula 1 cuando expire su contrato con Red Bull en 2028.
"Un auto ganador para mí no lo es todo. También tiene que ser divertido de conducir", insistió el cuatro veces campeón del mundo. "Creo que en esta etapa de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que estaremos con este reglamento durante bastante tiempo. Así que, sí, ya veremos."
La experiencia en Bahréin no parece haber aliviado sus dudas sobre la dirección técnica de la categoría. Cuando le preguntaron sobre su posible participación en las 24 Horas de Nürburgring, que cambió de fecha para evitar conflictos con el calendario de la F1, Verstappen bromeó con una respuesta cargada de significado: "Quiero decir, viendo cómo está ahora, al menos allí puedes conducir al máximo sin tener que cuidar la batería..."