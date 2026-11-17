La Fórmula Uno dio el primer paso oficial para recuperar los motores V8 a partir de la temporada 2030. La FIA, la categoría y los fabricantes alcanzaron un acuerdo en principio para terminar el actual ciclo reglamentario al concluir 2029 y desarrollar una nueva unidad de potencia más ligera, económica y sencilla.

El proyecto contempla un motor V8 turbo de 2.1 litros, acompañado por un sistema híbrido con menor participación eléctrica. La nueva arquitectura sustituiría a los V6 turbo híbridos de 1.6 litros que utiliza actualmente la categoría, aunque no supondrá el regreso exacto de los propulsores que compitieron entre 2006 y 2013, pues aquellos eran motores atmosféricos de 2.4 litros.

La intención de la FIA es reducir el costo y la complejidad de las unidades de potencia, disminuir el peso de los monoplazas y recuperar un sonido más atractivo para los aficionados. Los nuevos motores conservarán tecnología híbrida y utilizarán combustibles sostenibles, dos elementos considerados fundamentales para mantener la relevancia tecnológica del campeonato.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, calificó el acuerdo como un paso importante para el futuro de la Fórmula Uno y destacó que el regreso de los V8 permitirá recuperar parte de la identidad histórica de la categoría sin abandonar sus objetivos de innovación y sostenibilidad.

La decisión también acortaría la vida del reglamento estrenado en 2026. Las actuales unidades V6 permanecerían solamente hasta 2029, por lo que los fabricantes tendrán que comenzar pronto el diseño de los nuevos motores si pretenden llegar preparados al cambio.

El regreso todavía necesita la aprobación definitiva del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, que estudiará el reglamento técnico durante su reunión de diciembre en Shanghái. También quedan por definir aspectos como la potencia eléctrica, el peso mínimo, las restricciones de desarrollo y los costos permitidos.

La Fórmula Uno no ha completado todavía todos los trámites reglamentarios, pero ya eligió la dirección de su siguiente era. Si el calendario previsto recibe la aprobación final, los V8 volverán en 2030 con turbocompresor, asistencia híbrida y combustible sostenible.