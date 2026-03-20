Wheatley deja Audi con efecto inmediato y Binotto asume el mando
La Fórmula 1 vivió este viernes uno de los movimientos más sorpresivos de la temporada. Jonathan Wheatley abandonó el cargo de jefe de equipo de Audi con efecto inmediato, apenas dos carreras después del debut histórico de la escudería alemana en la categoría.
El propio equipo confirmó la salida a través de un comunicado oficial. Audi citó razones personales como motivo de la partida y agradeció a Wheatley su trabajo durante la fase de entrada al campeonato. Mattia Binotto, hasta ahora director del proyecto Audi en la Fórmula 1, asume a partir de hoy las funciones de jefe de equipo además de sus responsabilidades anteriores.
La salida sorprende porque Wheatley no deja un equipo en problemas. Gabriel Bortoleto sumó puntos en la primera carrera del año en Melbourne, un resultado que mostraba que el proyecto avanzaba en la dirección correcta. El británico había llegado en mayo de 2025 para liderar la transición de Sauber a Audi y la entregó en pie. Irse ahora, con el trabajo hecho y la temporada apenas comenzada, es una decisión que nadie en el paddock esperaba.
La convivencia entre Wheatley y Binotto no fue sencilla. Fuentes cercanas al paddock describen una relación tensa entre los dos máximos dirigentes del equipo desde hace meses, lo que habría acelerado una salida que de otra forma difícilmente se hubiera producido tan pronto.
Binotto, ex jefe de equipo de Ferrari, queda ahora como la figura central del proyecto con un objetivo claro: llevar al equipo a pelear por campeonatos antes de 2030.
El destino más probable de Wheatley apunta a Aston Martin, y si ese movimiento se confirma, el impacto en el campeonato sería enorme. Newey quedaría libre para concentrarse en resolver los graves problemas técnicos del AMR26, mientras Wheatley tomaría el control del equipo desde el muro.
Los dos trabajaron juntos más de veinte años en Red Bull y ganaron campeonatos del mundo. Reunirlos de nuevo, con Alonso al volante y recursos ilimitados en Silverstone, convierte a Aston Martin en un proyecto que todavía no hay que descartar.