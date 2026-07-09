Facundo Tello, el árbitro argentino del Francia vs Marruecos que expulsó a 10 en un juego
Como anunció la FIFA, el partido entre Francia y Marruecos estará encabezado por el argentino Facundo Tello, un árbitro experimentado que estará oficiando su tercer partido dentro de la Copa del Mundo 2026, el primer de eliminación directa.
La polémica ya acompañó anteriormente a Tello, quien es recordado por haber expulsado a 10 jugadores en un solo partido dentro del futbol argentino, pero que fuera de ello ya cuenta con un historial en torneos internacionales y encuentros de alto calibre.
Facundo Tello inició su carrera como árbitro en el 2011, para dar el salto a la máxima categoría el 2013. Con más de 15 años de experiencia está viviendo su segunda experiencia mundialista después de haber pitado en Qatar 2022, en donde dirigió tres partidos, incluido también uno de cuartos de final.
Durante su carrera en el futbol argentino ha dirigido partidos de alto impacto como el clásico River Plate vs Boca Juniors, así como finales por el ascenso. En 2019 hizo su debut internacional como árbitro FIFA en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de Chile; a partir de ahí es que fue elegido para otros torneos internacionales como la Copa Árabe en 2021, en donde también se encontró con los marroquís en un encuentro de fase de grupos, o el Mundial de Clubes 2025, además de dos Copas del Mundo.
EXPERIENCIA MUNDIALISTA
En Qatar 2022 pitó los partidos de Suiza vs Camerún y Corea del Sur vs Portugal, en donde mostró cinco tarjetas amarillas. Su tercer y último partido en dicho Mundial fue los cuartos de final entre Portugal y Marruecos, en donde expulsaría al jugador Walid Cheddira en los últimos minutos del juego.
Para Estados Unidos, México y Canadá 2026 también son tres los encuentros que dirija, dos de fase de grupos y este próximo de cuartos. En la primera fase dirigió el Canadá vs Bosnia y Sudáfrica vs Corea del Sur; estará encontrándose de nueva cuenta con Marruecos en la misma fase que hace cuatro años, aún sin sacar una tarjeta roja en lo que va del torneo.
En las dos ocasiones en las que dirigió un partido que involucraba a Marruecos, los africanos se llevaron la victoria.
Y es que algo por lo que es recordado Facundo Tello es por aquel partido de la final del Trofeo de Campeones en Argentina en 2022, cuando en el choque entre Racing y Boca Juniors terminó mostrando 10 tarjetas rojas tras una trifulca en el campo. Con ocho rojas directas y otras dos expulsiones por doble amarilla se volvió uno de los juegos con más tarjetas ese año alrededor del mundo.
SIN LUGAR PARA LA POLÉMICA
La designación de un cuerpo arbitral completamente argentino no es algo que preocupe en el partido entre Francia y Marruecos, al menos eso dijo el entrenador Didier Deschamps, que en conferencia de prensa aseguró: “Confió plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que François Letexier (árbitro del controversial Argentina vs. Egipto) y sus asistentes. Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral”.