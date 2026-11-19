La temporada de Fantasy Football entra en una etapa decisiva. Con los playoffs cada vez más cerca, la Semana 11 obliga a encontrar sustitutos para figuras importantes de Atlanta, Cleveland, Green Bay, Los Angeles Rams, Nueva Inglaterra y Seattle, los seis equipos que tendrán descanso.

La jornada anterior dejó actuaciones extraordinarias de Christian McCaffrey, Jahmyr Gibbs y George Pickens, pero el Fantasy no permite vivir del pasado. Los enfrentamientos, el volumen de juego y las oportunidades de anotación vuelven a marcar la diferencia para construir la próxima alineación.

Los líderes del Fantasy después de diez semanas

Posición Jugador Equipo Puntos PPR QB Joe Burrow

Cincinnati Bengals 232.3

RB Jahmyr Gibbs Detroit Lions 253.4 WR Jaxon Smith-Njigba Seattle Seahawks 263.2 TE Trey McBride Arizona Cardinals 171.5 K Spencer Shrader Indianapolis Colts 111.0 DEF Minnesota Vikings Minnesota Vikings 102.0

Smith-Njigba permanece como el jugador con más puntos de toda la temporada, pero no estará disponible por el descanso de Seattle. También quedarán fuera nombres como Bijan Robinson, Puka Nacua, Drake Maye y Josh Jacobs, una ausencia colectiva que aumenta el valor de las alternativas menos evidentes.

A quién empezar en la Semana 11

QB: Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars, ante New York Giants

Lawrence llega después de lanzar para 352 yardas y tres touchdowns contra Tennessee. Ahora enfrenta a unos Giants que permiten 19.9 puntos de Fantasy por partido a los quarterbacks, la sexta cifra más alta de la liga.

RB: Tony Pollard, Tennessee Titans, ante Dallas Cowboys

Pollard recibió 19 acarreos en su último partido y ahora enfrenta a la defensiva que más puntos PPR concede a los corredores: 29.3 por encuentro. Aunque su producción reciente no ha sido sobresaliente, el volumen y el enfrentamiento le ofrecen una oportunidad clara para recuperarse.

WR: George Pickens, Dallas Cowboys, ante Tennessee Titans

Pickens viene de atrapar 11 pases para 145 yardas y tres touchdowns. Tennessee permite 42.4 puntos PPR por partido a los receptores, la peor marca de la NFL, por lo que el principal objetivo de Dallas vuelve a tener condiciones para dominar.

TE: Dalton Kincaid, Buffalo Bills, ante Miami Dolphins

Kincaid solamente recibió tres pases la semana anterior, pero convirtió dos de ellos en 58 yardas. Miami permite 16.2 puntos PPR por encuentro a los alas cerradas, la quinta cifra más alta de la temporada.

K: Will Reichard, Minnesota Vikings, ante San Francisco 49ers

Reichard acertó sus tres goles de campo y sus tres puntos extra en la Semana 10. Además, ha convertido 23 de sus 25 intentos durante la campaña y jugará en la altura de la Ciudad de México, una condición que puede favorecer su alcance.

DEF: Denver Broncos, ante Las Vegas Raiders

Denver vuelve descansado para recibir a Fernando Mendoza, quien afrontará su segundo partido como titular y el primero como visitante. El quarterback novato sufrió seis capturas en su debut, un escenario atractivo para una defensiva capaz de generar presión constante.

A quién sentar en la Semana 11

QB: Brock Purdy, San Francisco 49ers, ante Minnesota Vikings

Purdy viene de lanzar para 389 yardas y tres touchdowns, pero ahora enfrenta a la defensiva que menos puntos permite a los quarterbacks: solamente 9.8 por partido. Si cuentas con otra alternativa situada entre las diez mejores de la semana, este es un momento razonable para utilizarla.

RB: Aaron Jones, Minnesota Vikings, ante San Francisco 49ers

Jones necesitó un touchdown para rescatar su actuación anterior y terminó con 55 yardas totales. Además de compartir el trabajo del backfield, enfrentará a una defensiva de San Francisco que concede 19.8 puntos PPR por partido a los corredores, la octava cifra más baja.

WR: Khalil Shakir, Buffalo Bills, ante Miami Dolphins

Shakir recibió solamente tres pases y terminó con 26 yardas aéreas en la Semana 10. Miami permite apenas 25 puntos PPR por encuentro a los receptores, la tercera menor cantidad de la NFL, por lo que su volumen resulta insuficiente para confiar en él.

TE: Pat Freiermuth, Pittsburgh Steelers, ante Philadelphia Eagles

Freiermuth anotó la semana pasada, pero solamente registró tres objetivos y 35 yardas. Philadelphia concede 10.3 puntos PPR por partido a los alas cerradas, la cuarta cifra más baja, y su producción vuelve a depender demasiado de encontrar la zona de anotación.

K: Chad Ryland, Arizona Cardinals, ante Kansas City Chiefs

Arizona visitará a una defensiva que limita las oportunidades de anotación y podría pasar largos periodos lejos del territorio de gol de campo. El posible bajo volumen de intentos reduce el valor de Ryland.

DEF: Las Vegas Raiders, ante Denver Broncos

Denver llega con cinco victorias consecutivas y Bo Nix solamente ha lanzado cuatro intercepciones en nueve partidos. Una ofensiva que protege el balón y juega en casa limita las posibilidades de que los Raiders produzcan capturas, entregas y puntos defensivos.

La alineación ideal de la Semana 10

Posición Jugador Puntos PPR QB

Patrick Mahomes

35.42 RB Christian McCaffrey 44.30 RB Jahmyr Gibbs 44.20 WR George Pickens 43.50 WR Ja’Marr Chase 34.10 TE Isaiah Likely 27.70 FLEX Emmett Johnson 35.10 K Cam Little 19.00 DEF Minnesota Vikings 21.00 Total 304.32

McCaffrey encabezó la alineación con 223 yardas totales y tres touchdowns, mientras Gibbs produjo otra actuación superior a los 40 puntos. Pickens lideró a los receptores y Emmett Johnson se convirtió en la gran sorpresa gracias a sus 171 yardas totales y dos anotaciones.

La Semana 11 exige algo más que colocar a los nombres de mayor reconocimiento. Lawrence, Pollard, Kincaid y la defensiva de Denver aparecen como alternativas respaldadas por enfrentamientos favorables, mientras Purdy, Jones y Shakir cargan con riesgos que pueden resultar costosos. Con seis equipos en descanso y los playoffs cada vez más cerca, cada decisión adquiere mayor peso.