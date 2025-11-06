Fantasy Semana 10: LA NFL entra en su tramo decisivo
La recta final ya empezó. Cada punto cuenta, cada alineación importa. Las lesiones, los BYE Weeks y las sorpresas están sacudiendo todas las ligas. Y mientras algunos equipos colapsan, otros encuentran su mejor versión justo a tiempo. Esta semana, dominar el fantasy depende de una sola cosa: información. Aquí están los datos más valiosos.
Líderes por posición (temporada hasta Semana 9)
● QB: Patrick Mahomes (206.46 puntos)
● RB: Christian McCaffrey (231.20)
● WR: Ja’Marr Chase (187.70)
● TE: Trey McBride (129.60)
● K: Brandon Aubrey (89.00)
● DEF: New England Patriots (77.00)
¿A quiénes tienes que alinear esta semana?
● QB: Jared Goff enfrenta a la defensiva 30 contra mariscales de campo. Tiene ventaja clara.
● RB: James Cook se mide ante Miami, que permite 25.52 puntos por partido a corredores.
● WR: Ladd McConkey choca contra la peor defensiva contra receptores. Oportunidad de oro.
● TE: Dalton Kincaid enfrenta a una defensa que permite 17.01 puntos a la posición.
● K: Will Reichard (Minnesota) va contra una unidad que cede 9.5 puntos por juego a pateadores.
● DEF: Los Browns enfrentan a los Jets, una de las ofensivas más inoperantes de la liga.
¿A quiénes tienes que sentar?
● QB: Justin Fields (Jets) se mide ante una defensa élite que solo permite 14.69 puntos por juego a QB.
● RB: Breece Hall enfrenta a la segunda mejor defensa contra corredores (15.44 puntos permitidos).
● WR: Michael Pittman va contra una unidad que es top 7 contra receptores. Difícil panorama.
● TE: Tyler Warren se enfrenta a la defensa número 1 contra alas cerradas (solo 5.33 puntos).
● K: Joshua Karty (Rams) enfrenta a una defensa que limita a los kickers a solo 6.67 puntos.
● DEF: San Francisco va contra una ofensiva explosiva y llega con bajas clave. Mal matchup.
Alineación ideal (Semana 9)
● QB: Caleb Williams – 38.70 pts
● RB: Christian McCaffrey – 34.30 pts
● RB: Rico Dowdle – 28.10 pts
● WR: Drake London – 38.80 pts
● WR: Tee Higgins – 33.10 pts
● TE: Brock Bowers – 43.30 pts
● FLEX (RB/WR/TE): Davante Adams – 23.00 pts
● K: Ka’imi Fairbairn – 15.00 pts
● DEF: Tennessee Titans – 20.00 pts
¿Listo para la Semana 10? El fantasy no espera a nadie. Esta jornada puede ser la que te meta a playoffs o la que te deje fuera. Ya no es momento de especular, es momento de atacar. Alinea con inteligencia, olvídate de los nombres y apuesta por los puntos. La temporada entra en su tramo más brutal… Y solo los que se adelantan sobreviven.