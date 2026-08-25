Federer vuelve a Nueva York con una exhibición que reúne cuatro épocas del tenis
Este martes el tenis vuelve al pasado, una vez que Roger Federer volverá a jugar en el Arthur Ashe Stadium previo al Abierto de Estados Unidos, acompañado de otras leyendas como Andre Agassi y John McEnroe.
Su regreso no será para competir por un Grand Slam, sino para protagonizar “Roger Federer: An Icon Returns to New York”, una exhibición que servirá también como homenaje a uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo neoyorquino. Roger se enfrentará a Andy Roddick en singles y después formará pareja con John McEnroe para enfrentar a Roddick y Andre Agassi en dobles.
La elección de Roddick no es casualidad. Andy fue uno de los grandes rivales de Federer durante la primera década del siglo y se enfrentaron 24 veces, con ventaja de 21-3 para el suizo; cuatro de esos duelos fueron finales de Grand Slam y todos terminaron con Federer levantando el trofeo. Una de los hazañas más importantes ocurrió precisamente en Nueva York en la final del US Open 2006, cuando Federer ganó a Roddick 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1 para conquistar su tercer título consecutivo en Flushing Meadows.
Esa trayectoria ayuda a dimensionar lo que significa el regreso de Federer a este escenario. Entre 2004 y 2008 ganó cinco US Open consecutivos, venciendo en esas finales a Agassi, Lleyton Hewitt, Roddick, Novak Djokovic y Andy Murray. Fue una época en la que Nueva York prácticamente se convirtió en territorio Federer: ganó 40 partidos consecutivos en el torneo antes de que Juan Martín del Potro terminara con su reinado en 2009.
En total, Federer se retiró con 20 títulos de Grand Slam, 103 trofeos ATP y 310 semanas como número uno del mundo, números que denotan por qué esta noche no se trata simplemente de volver a ver jugar a una leyenda, sino de celebrar un capítulo completo del tenis.
“La vida es un gran partido de tenis”, mencionó Agassi en una entrevista en 2024, una frase que encaja con el espíritu de una noche en la que el estadounidense volverá a compartir cancha con Federer, décadas después de que ambos escribieran parte de la historia del tenis. Agassi, campeón del US Open en 1994 y 1999, fue además el rival al que Federer derrotó en la final de 2005 para conquistar su segundo título consecutivo en Nueva York.
¿Dónde podrá verse la exhibición de Federer en México?
Y entonces aparece el segundo acto, quizá el más curioso de la noche: Federer y McEnroe contra Roddick y Agassi, cuatro generaciones de tenis estadounidense y mundial compartirán una misma cancha, algo que una competición oficial jamás podría reunir de esta manera. El evento podrá verse en México por Disney+ a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
McEnroe representa al tenis de los años 70 y 80; Agassi, al cambio de los 80 a los 90; Roddick, a la generación que enfrentó el dominio de Federer; y el propio suizo, al tenis que marcó el inicio del siglo XXI. No será un partido tradicional porque la exhibición está diseñada para jugarse a un solo set de seis juegos, sin ventaja en el deuce y con punto decisivo cuando haya empate.
Federer se retiró oficialmente en 2022 y su última aparición competitiva en un Grand Slam fue Wimbledon 2021, por lo que su regreso al Arthur Ashe tiene un valor que va más allá de la nostalgia. En 2019 disputó allí su último US Open, pero nunca tuvo una despedida formal en Nueva York.
"No lo he echado realmente de menos, porque estás feliz de no tener que someter al cuerpo a ese desgaste. No sé cómo explicarlo, quizá sea simplemente no querer estar ahí fuera defendiendo y peleando cada punto”, aseguró este lunes.
“Y cuando sabes que al final del camino hay un partido de dobles, un partido de singles o lo que sea, tienes una razón para volver a la pista. Eso ayuda muchísimo, pero no es que eche de menos competir. Estoy muy feliz de no tener que volver a someter al cuerpo a todo aquello”
Ahora vuelve precisamente al escenario donde construyó una de las dinastías más impresionantes del torneo, y lo hará acompañado por tres hombres que, de distintas maneras, forman parte de su historia: Roddick como rival, Agassi como uno de los jugadores a los que destronó y McEnroe como una figura que pertenece a una generación anterior. Vuelve para que Nueva York pueda despedirlo como lo que fue: uno de los hombres que ayudaron a convertir al US Open en parte de su propia leyenda.