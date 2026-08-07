Femexfut se muestra complaciente con Infantino mientras espera ser sede de dos Mundiales más
Mientras UEFA amenazó con un boicot y Concacaf rechazó por unanimidad el plan de Gianni Infantino para vender hasta el 20% de los derechos comerciales de la FIFA a inversionistas privados, la Federación Mexicana de Futbol optó por hacer un silencio calculado y luego respaldar abiertamente al mandamás del organismo mundial, al tiempo que mantiene viva la opción de ser sede de otros dos eventos mundiales para los próximos años.
El proyecto de Infantino, negociado en secreto durante meses con el fondo Thrive Capital y JPMorgan Chase, se conoció apenas un día antes de la final del Mundial 2026 y desató la mayor crisis de gobernanza en la historia reciente de la FIFA.
Según publicó este viernes el New York Times, con más detalles sobre la preparación velada del plan inversor, cinco directivos del buró ejecutivo fueron citados de emergencia en el hotel Waldorf Astoria de Manhattan para aprobar, a contrarreloj y a horas de la Final del Mundial 2026, un esquema que ponía en manos privadas un fragmento del torneo más importante del deporte.
Tres votaron a favor bajo presión y dos se negaron, pero de cualquier modo la filtración a la prensa británica desató la indignación de casi todas las confederaciones y varias federaciones, salvo la mexicana, que aspira a convertirse en sede del Mundial de clubes 2029 y del Mundial femenil 2031 junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.
FMF apuesta por el 'fortalecimiento institucional'
El 31 de julio, la FMF emitió su primer comunicado sobre el tema en el que aseguró que "analizaría" la propuesta antes de fijar una postura. Cuatro días después, el 4 de agosto, la federación mexicana publicó otro texto, esta vez centrado en los resultados del Mundial recién concluido en territorio azteca, en el que agradeció el liderazgo de Infantino sin mencionar el escándalo de la venta de acciones.
El 5 de agosto, tras la presión internacional, Infantino abandonó el plan y la FIFA ofreció disculpas a sus 211 asociaciones y prometió revisar el proceso. Al día siguiente, la FMF volvió a pronunciarse reafirmando su respaldo al dirigente suizo y celebró su "fortalecimiento institucional".
Pero un par de días después la FMF fue todavía más lejos, pues se comprometió a mantenerse en los marcos de institucionales de FIFA y acatar el llamado de Infantino, mientras Concacaf denunciaba que el proceso había avanzado sin consulta real a sus miembros.
La condescendencia de la FMF hacia Infantino puede explicarse en el calendario de candidaturas que México tiene abiertas con la FIFA, ya que para el Mundial Femenil depende de la resolución del propio organismo internacional.
A ello se suma el interés que en mayo pasado el comisionado presidente de la FMF, Mikel Arriola, quien confirmó públicamente que México buscará también la sede del Mundial de Clubes 2029, argumentando que "FIFA nos ha reconocido" por la organización de la fase de grupos de 2026 y el Premundial Sub-20.
Y Arriola mismo ha sido quien ha vinculado, en sus propias declaraciones, ambas candidaturas con el reconocimiento de la gestión de Infantino.