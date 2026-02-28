Fernando Mendoza y su llamada “muy especial” con Tom Brady
El ex quarterback de los Hoosiers y ganador del Heisman, Fernando Mendoza, habló ante los medios en el NFL Scouting Combine, donde detalló su reunión formal con los Raiders y su “muy especial” interacción con el copropietario minoritario del equipo, Tom Brady.
Los Raiders, que se espera seleccionen a Mendoza con la primera selección global, se reunieron con el prospecto en Indianápolis a principios de esta semana. El quarterback reveló que habló brevemente por teléfono con Brady durante ese encuentro.
“Quiero decir, ¿quién no ha admirado a Tom Brady?”, comentó Mendoza, quien no lanzará en el combine. “Esa oportunidad sería fantástica. Tom Brady, creo, ha sido el mejor quarterback de todos los tiempos por un amplio margen, y tener la oportunidad de ser guiado por él significaría muchísimo. Especialmente para aprender; yo estoy totalmente enfocado en aprender. Desde el Día 1 he podido aprender mucho. Será un camino largo. Y potencialmente tener un mentor así sería algo impresionante y muy significativo”.
Sobre la entrevista en sí, Mendoza aseguró que la conversación con el equipo fue “fantástica”.
“El staff de coacheo estaba ahí. Revisamos algunas de mis jugadas anteriores, dibujamos jugadas en el pizarrón”, explicó.
El mariscal de campo también añadió que espera poder conocer a Brady en persona si es seleccionado por los Raiders en abril… aunque dejó claro que no da nada por sentado.
“La selección todavía no se ha hecho”, señaló. “El equipo que me draftee, estaré extremadamente agradecido. Sea con el pick No. 1 o el último del draft, sería una bendición y un honor ser elegido por cualquier equipo y entregarlo todo”.
Mendoza llevó a los Hoosiers a una temporada invicta y a un campeonato nacional el año pasado, en una de las historias de resurgimiento más increíbles de todos los tiempos. Sería poético —y verdaderamente revolucionario— que pudiera replicar algo similar en Las Vegas. Pronto sabremos si la cúpula de los Raiders piensa lo mismo.