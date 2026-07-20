Ferran Torres e Iniesta: los héroes que sufrieron bajones emocionales previo al título
Hay goles que definen partidos y otros que trascienden generaciones. El de Ferran Torres en el minuto 106 de la final del Mundial 2026 este domingo, pertenece a la segunda categoría.
Su remate en la prórroga le dio a España la segunda Copa del Mundo de su historia y, al mismo tiempo, inevitablemente evocó el recuerdo de Sudáfrica 2010, cuando Andrés Iniesta marcó el tanto que convirtió a la Roja en campeona por primera vez. Catorce años después, otro futbolista escribió una página imborrable para el futbol español.
La escena también tuvo un guiño simbólico: si en Johannesburgo el pase fue de Fernando "El Niño" Torres para Iniesta, en Nueva Jersey el centro de Nico Williams encontró la definición de Ferran Torres para repetir una historia que parecía imposible volver a vivir. Pero detrás de ese gol hubo mucho más que un instante de inspiración.
De Valencia al escenario más grande del futbol
Formado en la cantera del Valencia, Ferran Torres irrumpió como uno de los extremos más prometedores del futbol español. Su velocidad y desequilibrio llamaron la atención de Pep Guardiola, quien lo incorporó al Manchester City y comenzó a moldear un futbolista mucho más versátil, capaz de jugar como extremo, delantero centro o falso nueve.
Su crecimiento lo convirtió rápidamente en un habitual de la Selección Española, aunque su regreso a LaLiga con el Barcelona representó el mayor desafío de su carrera.
Las expectativas, el entorno mediático y una prolongada falta de gol lo colocaron constantemente bajo cuestionamiento. Cada fallo parecía multiplicarse y las críticas comenzaron a afectar también el plano personal.
La batalla que pocos vieron
El propio Ferran ha reconocido que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida y que buscó apoyo psicológico para enfrentarlo.
Fue entonces cuando nació la filosofía del "Tiburón", una mentalidad que él mismo convirtió en símbolo de resiliencia. Más allá del apodo, representó una manera distinta de enfrentar la presión: aceptar los errores, fortalecer la disciplina y seguir trabajando aun cuando el entorno parecía haber perdido la confianza. Aquella transformación quedó reflejada en la final del Mundial.
Después de más de cien minutos de tensión y con una defensa argentina cada vez más desgastada, Ferran apareció donde aparecen los grandes delanteros: en el lugar indicado y en el momento preciso para definir el campeonato.
Un nuevo paralelo con Andrés Iniesta
Las comparaciones con Andrés Iniesta no nacen únicamente por haber marcado el gol del título mundial.
Ambos llegaron al momento más importante de sus carreras después de atravesar episodios complejos fuera de la cancha. Iniesta habló durante años sobre la depresión que sufrió antes del Mundial de Sudáfrica 2010; Ferran también reconoció públicamente haber necesitado ayuda profesional para superar la etapa más complicada de su carrera.
Iniesta construía el juego desde la pausa, la creatividad y el último pase. Ferran representa al atacante moderno: velocidad, movilidad constante y agresividad para atacar los espacios. Dos estilos distintos que terminaron unidos por el mismo destino: convertirse en los autores del gol más importante en la historia de España.
Durante años, Ferran Torres convivió con la etiqueta de futbolista irregular. Para algunos nunca terminó de justificar el peso de vestir la camiseta del Barcelona o de liderar el ataque de la selección.
Pero el Mundial 2026 cambió esa percepción. Su gol en la prórroga no solo aseguró el segundo campeonato del mundo para España; también transformó definitivamente el relato de su carrera. El jugador que alguna vez fue señalado por sus fallas terminó escribiendo una de las páginas más memorables del futbol español.
Como él mismo dijo después del partido: "Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece."
Con una sola definición, Ferran Torres dejó atrás años de dudas y críticas para entrar en el lugar reservado a los héroes. Porque, igual que ocurrió con Andrés Iniesta en 2010, hay goles que no solo ganan finales: cambian para siempre la historia de un futbolista.