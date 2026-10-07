Ferrari y ZYN: el poder de un segundo

En Fórmula 1, el tiempo nunca es abstracto. Se mide en décimas, centésimas y milésimas, en la distancia que separa una vuelta de otra, un adelantamiento de un error o una victoria de una derrota. A veces, un solo segundo puede cambiarlo todo.

Sobre esa idea, ZYN presentó en la Ciudad de México “The Power of a Second” (El Poder de un Segundo), una plataforma de marca inspirada en la precisión, la emoción y la capacidad de decisión que forman parte del automovilismo. La activación llega de cara al Gran Premio de la Ciudad de México, donde la marca tendrá presencia como parte del ecosistema de Scuderia Ferrari HP.

El concepto parte de un paralelismo sencillo: así como en una carrera cada fracción de tiempo puede definir un resultado, fuera de la pista un segundo puede ser el instante en que una persona decide cambiar de dirección, hacer algo diferente o tomar una decisión informada.

Para ZYN, ese momento representa la decisión de un consumidor adulto de explorar una alternativa libre de humo dentro de la categoría de nicotina.

“En una carrera, un segundo puede cambiarlo todo: puede cambiar una estrategia o incluso definir un resultado. La innovación funciona igual: muchas veces empieza con algo pequeño, con ese segundo en el que decides hacer algo diferente”, señaló Leonardo de Alencar, vicepresidente de Productos Libres de Humo de Philip Morris México.

La premisa de la plataforma es que las decisiones tomadas en el presente pueden abrir nuevas posibilidades para el futuro. En el caso de ZYN, la marca vincula esa idea con su propuesta de productos libres de humo y con una comunicación dirigida exclusivamente a consumidores adultos que ya consumen nicotina.

ZYN & Scuderia Ferrari HP | ZYN

El segundo que unió a ZYN y Ferrari

La historia entre ZYN y Scuderia Ferrari HP forma parte de una relación mucho más amplia. PMI suma un nuevo capítulo en la alianza con Scuderia Ferrari: por primera vez en el Gran Premio de México, Scuderia Ferrari, que desde diciembre de 2025 incorpora a ZYN al universo de la escudería y abre una nueva etapa en esta colaboración.

El branding de ZYN apareció por primera vez en el livery de Scuderia Ferrari HP durante el Gran Premio de Abu Dhabi, en diciembre de 2025. La activación en México representa ahora una nueva expresión de esa colaboración, precisamente en uno de los mercados más relevantes del calendario de Fórmula 1.

Dos mundos que se encuentran

ZYN y Scuderia Ferrari HP provienen de industrias distintas, pero encuentran un punto común en un mismo estándar de exigencia: innovación, excelencia y progreso continuo.

En la pista, esos conceptos se traducen en precisión, velocidad y desempeño. En la propuesta de ZYN, adquieren otra dimensión: intención, presencia y propósito en el momento de tomar una decisión.

La idea de The Power of a Second busca justamente colocar ese instante en el centro. La excelencia no estaría únicamente en el resultado final, sino también en la atención que se presta al momento y en las decisiones que lo determinan.La Fórmula 1 ofrece para ello un escenario global, con una audiencia mayoritariamente adulta y una combinación de tecnología, precisión y pasión que trasciende lo que sucede durante una carrera.

En ese contexto, ZYN utiliza el lenguaje del automovilismo para explicar su propia visión de la innovación: un cambio no necesariamente comienza con una gran transformación.

Puede comenzar con algo mucho más pequeño. Con un segundo. Con el instante en que se decide hacer algo diferente.

Una alianza hacia el futuro

La nueva etapa entre Ferrari y PMI conserva el vínculo construido durante más de medio siglo, pero incorpora una narrativa distinta alrededor de los productos libres de humo.

Todas las actividades desarrolladas dentro de esta colaboración, de acuerdo con las compañías, estarán sujetas a principios de responsabilidad y dirigidas exclusivamente a un público adulto.

Con ZYN presente en el ecosistema de Ferrari rumbo al Gran Premio de la Ciudad de México, The Power of a Second convierte una de las unidades más pequeñas del automovilismo —el segundo— en el punto de partida para hablar de innovación, decisiones y futuro.

Porque en la Fórmula 1, un segundo puede cambiar una carrera. Para ZYN, también puede ser el momento en que comienza una decisión.