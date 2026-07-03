FIFA analiza cambio de horario del México vs. Inglaterra para jugarse al mediodía
Este domingo 5 de julio, México enfrentará a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial, pero posiblemente con un cambio de horario, luego de que la FIFA analice que no se dispute a las 18:00 horas sino a las 12:00 en tiempo del centro de México.
De acuerdo a TUDN, televisora que transmite el encuentro, los argumentos son varios: el pronóstico de tormentas eléctricas por la tarde-noche, promover que los eventuales festejos sean más temprano en varias ciudades del país, y adecuar el partido a un horario más cómodo para la afición en Europa.
¿Por qué quieren cambiar el juego al mediodía?
Hay que recordar que el encuentro se celebrará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y, de acuerdo con los reportes meteorológicos, se espera que para este domingo haya lluvias con relámpagos dispersos cerca de la hora originalmente pactada para el encuentro.
El martes pasado, una situación similar ya afectó a un partido de la selección mexicana, pues el pasado 30 de junio su duelo de dieciseisavos de final ante Ecuador tuvo que retrasarse una hora debido a una fuerte tormenta eléctrica que azotó el sur de la capital de la República.
Por ahora, el comité organizador del torneo y la logística se encuentran a la expectativa de lo que dictamine la FIFA, la cual todavía no ha emitido una postura oficial al respecto.
Incluso esta tarde Marcus Rashford se pronunció al respecto diciendo que el posible cambio no cambia nada por lo que han preparado, si bien dejó ver que en la concentración de Inglaterra, que este viernes permanecía en Kansas City, tampoco tienen la confirmación oficial de la modificación.
Otra de las razones para que todavía se encuentre en fase de análisis es que el otro partido del día, el Brasil vs. Noruega, está programado a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, de manera que tendría que postergarse su inicio para que no se empalme con el que se juegue en el Azteca, pues podría alargarse a tiempos extra o incluso penales.