FIFA presentará parte del calendario para la Copa del Mundo Femenil 2027: ¿Qué necesita México para calificar?
A poco menos de un año que se lleve a cabo la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027 la FIFA dio a conocer la fecha en la que se revelará parte del calendario dentro de la competencia que se llevará a cabo del 24 de junio al 25 de julio.
La participación de México todavía no está asegurada, pero solo depende de un partido más para conseguir el pase de manera directa; Concacaf cuenta con cuatro cupos para el Mundial Femenil, los cuales se conocerán en noviembre del presente año a través del Campeonato Concacaf W.
Después de una fase de grupos donde la Selección Mexicana pasó como primera de su sector sin complicaciones, el 28 de noviembre enfrentará a Haití dentro de los Cuartos de final del torneo, donde en caso de ganar, obtendrá su boleto de manera directa.
En caso de una derrota no estaría todo perdido, pues todavía tendría oportunidad de calificar a través del repechaje intercontinental. Mientras que las cuatro triunfadoras de los Cuartos de final avanzan al Mundial de manera directa, las perdedoras se enfrentarán entre sí a partido único en diciembre para conocer a las dos representantes de Concacaf en la repesca internacional.
REPECHAJE INTERCONTINENTAL
Dentro de la repesca participarán 10 equipos divididos en dos fases; la primera contará con seis equipos definidos por el ranking FIFA: Taiwán, Uzbekistán, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Ecuador, que se enfrentarán este noviembre y diciembre para conocer a las dos que avanzarán a la segunda ronda.
Ahí se añadirán dos equipos de Concacaf, uno de Conmebol y otro más de UEFA; de estas 10 selecciones solamente tres obtendrán su boleto a Brasil 2027 el próximo febrero. En caso de que México quiera evitarse el camino más largo tendrá que conseguir la victoria ante Haití en el Concacaf W de manera obligatoria, por lo que su posible calificación podría hacerse oficial desde este noviembre o hasta febrero del próximo año.
CALENDARIO A REVELARSE
El organismo señaló que el próximo jueves 20 de agosto desde sus oficinas en Zúrich, Suiza, se llevará a cabo la revelación del calendario para Brasil 2027, en donde se darán a conocer los partidos que albergarán cada una de las ocho sedes en el país, así como dónde jugará la anfitriona sus encuentros de fase de grupos.
Esta será apenas la primera parte del calendario a revelar, pues actualmente la Copa del Mundo Femenil cuenta únicamente con 18 equipos confirmados de los 32 que formarán parte del torneo.
Las sedes que tendrá esta edición son: Estadio Mineirao en Belo Horizonte, Estadio Nacional en Brasilia, Estadio Castelao en Fortaleza, Estadio Beira-Rio en Porto Alegre, Arena Pernambuco en Recife, Arena Fonte Nova en Salvador, Neo Quimica Arena en Sao Paulo, y el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.
EQUIPOS YA CALIFICADOS
UEFA
- Alemania
- Dinamarca
- España
- Francia
AFC
- Australia
- China
- Corea del Norte
- Corea del Sur
- Filipinas
- Japón
CAF
- Argelia
- Camerún
- Malaui
- Marruecos
CONMEBOL
- Argentina
- Brasil
- Colombia
OFC
- Nueva Zelanda