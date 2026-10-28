FIFA quintuplicó sus ingresos por venta de boletos en el Mundial 2026, según The Times

La FIFA obtuvo alrededor de 5,000 millones de dólares por la venta de boletos y paquetes de hospitalidad durante el Mundial 2026, una cantidad más de cinco veces mayor a la registrada en Qatar 2022, de acuerdo con una investigación del periódico británico The Times.

La cifra, proporcionada al diario por fuentes con conocimiento de las finanzas del torneo, superó por mucho las previsiones del propio organismo, que había presupuestado ingresos de 3,300 millones de dólares por estos conceptos. La recaudación contribuyó a que los ingresos totales asociados al Mundial alcanzaran los 15,000 millones de dólares, según el reporte.

La comparación con la edición anterior es considerable, ya que en Qatar 2022, la FIFA ingresó 929 millones de dólares por boletaje y hospitalidad, por lo que los aproximadamente 5,000 millones de 2026 representan un incremento de 438%, equivalente a 5.4 veces lo recaudado cuatro años antes.

Más partidos, pero también boletos más caros

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue el primero con 48 selecciones y 104 partidos, frente a los 64 encuentros disputados en Qatar. Esto significó un aumento de 62.5% en el número de juegos, una expansión que permitió comercializar una mayor cantidad de entradas.

Sin embargo, The Times señala que el crecimiento de los ingresos no se explica únicamente por el nuevo formato, sino también por la política de precios dinámicos aplicada por la FIFA, que permitió modificar el costo de los boletos de acuerdo con la demanda.

A ello se sumó el funcionamiento de su plataforma oficial de reventa, donde los aficionados podían ofrecer entradas a precios muy superiores a los originales y la FIFA cobraba una comisión del 30% por las operaciones.

La política comercial provocó fuertes críticas de organizaciones de aficionados, como la Football Supporters Association, de Inglaterra, que calificó los precios como escandalosos, mientras que Football Supporters Europe los describió como “extorsivos” y una “traición monumental” a los seguidores del futbol.

FIFA no confirma los 5,000 millones de dólares

Consultada por The Times, la FIFA no confirmó la cifra de 5,000 millones de dólares. Un portavoz explicó que los ingresos definitivos del Mundial 2026 serán publicados en el próximo informe anual del organismo, una vez concluidos los procesos de auditoría correspondientes.

La organización destacó que, de los 6.81 millones de boletos del torneo, más de 100,000 estuvieron disponibles a un precio de 60 dólares, incluidos más de 1,000 para la final.

También defendió el destino de los recursos generados por la competencia, al señalar que permitirán aumentar el financiamiento para sus 211 federaciones afiliadas.

En ese sentido, la FIFA recordó una propuesta presentada recientemente ante su Consejo, el FIFA Surplus Solidarity Programme, una iniciativa que utilizaría parte de las reservas del organismo para elevar a 6,350 millones de dólares los fondos previstos para el periodo 2027-2030, más del doble de lo originalmente contemplado.