Franco Baresi, el icono del Catenaccio que engrandeció al Milan y a Italia
La figura del recién fallecido Franco Baresi en el futbol italiano representará un leagdo enorme, y con su partida revivieron las mejores épocas del “catenaccio”, que llevaron no solo a la selección de su país a conseguir la Copa del Mundo, sino al posicionamiento de la Serie A como una de las mejores ligas en el mundo en la década de los 80s y 90s.
Baresi fue de los escasos jugadores que pasaron toda su carrera con un solo equipo, defendiendo la camiseta del Milán por 20 años después de no poder entrar a las inferiores del rival de la ciudad, el Inter de Milán, cuando era joven.
Con los rossoneri conquistó seis ligas italianas, además de tres Champions League, por lo que se considera un estandarte dentro de la institución. La figura de Baresi es tan importante que el club decidió retirar el número 6 en su honor después de que colgara los botines en 1997 tras más de 700 partidos defendiendo la camiseta.
Considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como uno de los mejores jugadores del Siglo XX, la figura de Baresi representaba la fuerza y tenacidad con la que el futbol italiano se jugaba en la época de los 80s y 90s, que llevó a la selección a conquistar una Copa del Mundo y llegar a una final más.
Con el combinado italiano conquistó la Copa del Mundo de 1982 en España, y 12 años después volvió a disputar una final con su selección, aunque en ella cayó ante Brasil. De cualquier modo la solidez del catenaccio quedó plasmada en dicha edición de Estados Unidos 1994, cuando Baresi sufrió una rotura de meniscos en el segundo partido del torneo, pero una milagrosa recuperación lo llevó a estar de regreso apenas 25 días después y jugar la final.
Querido hasta por los rivales
El respeto a Baresi va más allá de cualquier equipo en Italia, y por ello es que los clubes más importantes del país despidieron con palabras de agradecimiento al defensor después de su partida este 31 de julio a los 66 años.
“Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6”, escribió el AC Milán. “Todos en el SSC Napoli expresan sus profundas condolencias por el fallecimiento de Franco Baresi, icono y leyenda del AC Milan y de todo el panorama futbolístico italiano”.
Su rival de ciudad, el Inter de Milán, también despidió al defensor: “Adiós a Franco Baresi, protagonista de los grandes desafíos del Derby de Milán y una de las figuras que más han definido la historia de la rivalidad. Capitán, hombre equipo y bandera del Milan”.
“Hay personas que, con su talento, entran en la historia. Y otras que, con su humanidad, permanecen en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas. Clase, estilo, liderazgo y respeto dentro y fuera del campo”, añadía la Juventus; “AS Roma se une al dolor por la desaparición de Franco Baresi, quien con su carrera dejó una huella indeleble en la historia del futbol”, cerraba la Roma.
El Madrid de Hugo Sánchez no pudo descifrar al Milan de Baresi
De 1979 a 1996 se vivieron las mejores épocas del cuadro rossoneri, donde ganaron seis ligas italianas y tres Champions League. De esas Copas de Europa, en dos de ellas estuvo involucrado el Real Madrid de Hugo Sánchez, otro equipo de época que nunca pudo descifrar el catenaccio que encabezaba Baresi y el resto de la defensa italiana.
Durante dos años consecutivos ambos equipos chocaron en instancias finales, con el Milan llevándose el triunfo en esas dos ocasiones, la primera con un contundente 6-1 global, y la segunda con un 2-1 a favor de los italianos.
El propio Hugo formó parte del partido de despedida de Baresi cuando se retiró del futbol, compartiendo campo con figuras como Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Fernando Hierro, Fernando Redondo, Zico o Careca, que se reunieron para darle el adiós de las canchas a la figura italiana.
Ahora, 29 años después se da su partida de este mundo, en donde siempre se le recordará como la esencia del catenaccio que dejó huella dentro del futbol.