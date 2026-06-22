‘Fue un momento de fascinación’; el narrador del Gol del Siglo recuerda la gesta 40 años después
Este lunes se cumplen cuatro décadas de la tarde histórica en el Estadio Azteca en que Diego Maradona marcó el Gol del siglo, el cual estuvo acompañado por una de las narraciones más icónicas de la historia.
El relato de Víctor Hugo Morales demostró que el ritmo con el que en tiempo real narró la gesta del 10 de la Albiceleste estuvo a la altura de la épica. ¿Pero quién fue este comentarista que no era argentino?
Nacido en Cardona, Uruguay, en 1947, Morales edificó su legendaria carrera en Argentina, país donde radicó desde febrero de 1981 y en el que se posicionó como uno de los relatores y conductores más influyentes de Sudamérica.
Famoso por su velocidad mental, su amplio vocabulario y su compromiso político, hoy en día continúa activo a sus 78 años en radio Buenos Aires, donde recordó cómo fue que ese momento marcó su vida.
“Fue un momento de fascinación, de locura grata. No sé si mantuve la cordura”, confesó Morales.
El narrador recordó que su narración se inspiró en el nivel de conducción que lograba Maradona al sembrar ingleses a lo largo de la cancha.
“Agradezco haber volcado todo eso tan cristalinamente en la apreciación del gol”, agregó.
Curiosamente, los 40 años de ese gol y ese relato se cumplen el mismo día en que Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, al llegar a 18 tantos y superar así la marca de 16 con la que se quedó el alemán Miroslav Klose.
La tarde ya era histórica desde el minuto 51, cuando Diego desafió la física y la altura saltando contra el portero Peter Shilton para firmar el primer gol con "La Mano de Dios".
Pero apenas cuatro minutos después, desde el momento en que Maradona tomó el balón y comenzó a dejar en el camino a los rivales de Inglaterra, la narración entendió que solo se necesita una jugada para pasar a la historia de manera limpia.
Fueron 60 metros y 10 segundos de pura magia donde la voz de Víctor Hugo comenzó a subir de ritmo. Cada finta, cada drible, iba acompañada de una pasión emocional que detallaba la jugada, pero que al mismo tiempo contagiaba la felicidad, la euforia argentina.
Fue ahí donde la elocuencia del periodista superó cualquier guion, inmortalizando las palabras que quedaron grabadas.
“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fubol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga... ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el futbol! ¡Golaazo! ¡Diegoooo! ¡Maradona!”, relató hace 40 años.
“Es para llorar, perdónenme... Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos... ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina?”