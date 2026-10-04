3 juegos sin ganar; Rafa Márquez, el peor inicio de un DT en Selección Mexicana en los últimos 47 años

Rafa Márquez, tras ser goleado por Estados Unidos, ha firmado el peor inicio de ciclo de un entrenador de la Selección Mexicana en los últimos 47 años. No solo se trató de la dolorosa derrota ante su clásico rival de la región, sino que además se convirtió en el primer estratega en dicho periodo que no ha podido ganar en sus primeros tres encuentros.

La era del 'Kaiser' en el banquillo comenzó dejando buenas sensaciones tras un empate 1-1 contra Colombia, actual subcampeona de la Copa América. Sin embargo, la perspectiva cambió, al menos en los resultados, luego de volver a igualar por el mismo marcador ante Perú y, sobre todo, tras la derrota por 0-3 el pasado sábado 3 de octubre ante los norteamericanos.

De esta manera, Rafa Márquez ha roto con una racha ganadora en el banquillo nacional. De hecho, los últimos cuatro estrategas que estuvieron antes que él en el puesto, Javier Aguirre, Jaime Lozano, Diego Cocca y Gerardo Martino, consiguieron un triunfo en su primer partido al mando. Previo a ellos, el único que no ganó en su debut fue Ricardo “Tuca” Ferretti, en su segundo periodo dirigiendo como interino al Tricolor, aunque solo le bastaron tres partidos para encontrarse con el camino de la victoria.

¿Antes de Rafa, cuál fue el último DT que no ganó sus primero 3 partidos?

Ahora, para encontrar a un estratega que no pudiera ganar en sus primeros tres juegos hay que remontarse hasta la época de Raúl Cárdenas, en su segunda etapa en el banquillo nacional de 1979 a 1981.

Cárdenas, en sus primeros 8 encuentros, acumuló 3 derrotas y 5 empates, sin una sola victoria. Fue hasta su noveno encuentro que por fin pudo derrotar a Corea del Sur por 4-0 en un amistoso. Desde ese entonces, a nadie le había costado tanto trabajo ganar su primer encuentro:

México 1–1 Finlandia: 20/11/1979 (Amistoso)

​2. México 0–1 Corea del Sur: 26/02/1980 (Amistoso) México 2–2 Guatemala: 29/04/1980 (Amistoso) México 0–2 Brasil: 08/06/1980 (Amistoso) México 2–2 Australia: 24/08/1980 (Amistoso) México 1–1 Australia: 26/08/1980 (Amistoso) México 1–2 Estados Unidos: 24/11/1980 (Copa de Naciones Norteamericana / Eliminatoria) México 1–1 Bulgaria: 20/01/1981 (Amistoso) México 4–0 Corea del Sur: 11/02/1981 (Amistoso)

Los entrenadores que más tardaron en ganar su primer partido con México

Con este inicio de tres partidos sin ganar, Rafa Márquez ya se mete a la lista de entrenadores que más han tardado en obtener su primer triunfo al frente de la selección. Sin contar periodos de interinatos, o gestiones uno o dos partidos, además de Raúl Cárdenas, otros estrategas históricos como Ignacio “Nacho” Trelles o Antonio López Herranz también tuvieron que pasar por un arranque accidentado antes de obtener su primera alegría.

Raúl Cárdenas (segunda etapa 1979–1981): 9 partidos para ganar su primer juego

​2. Antonio López Herranz (segunda etapa 1953–1956): 7 partidos para ganar su primer juego Ignacio “Nacho” Trelles (tercera etapa 1965–1969): 7 partidos para ganar su primer juego Ignacio “Nacho” Trelles (segunda etapa 1960–1962): 6 partidos para ganar su primer juego Antonio López Herranz (primera etapa 1952): 4 partidos para ganar su primer juego Octavio Vial (1950): Dirigió 3 partidos y no ganó ninguno Juan Luque de Serrallonga (1930): Dirigió 3 partidos y no ganó ninguno Rafa Márquez (2026–actualidad): Lleva 3 juegos y no ha ganado hasta el momento

A romper la racha negativa contra Chile

Finalmente, cabe señalar que Rafa Márquez tendrá una oportunidad más de revancha en esta fecha FIFA. Para cerrar su primera gira de partidos amistosos, el cuadro mexicano buscará al menos irse con un triunfo en su próximo encuentro el martes 6 de octubre ante su similar de Chile. El duelo se disputará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Los Angeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos.