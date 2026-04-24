5 historias que debes saber de la última jornada de la Liga MX femenil
Rayadas cerró la fase regular como líder invicta y con una de las campañas más sólidas del torneo en la Liga MX Femenil, lo que las coloca como principal referente rumbo a la Liguilla a falta de la última jornada de este fin de semana en el Clausura 2026.
En ese mismo contexto competitivo, la pelea por el gol tuvo nombres propios como Eugénie Le Sommer, quien con Toluca lideró la tabla de anotadoras, seguida muy de cerca por Diana Ordóñez de Tigres.
Precisamente Tigres, actuales campeonas, llegan como protagonistas al Clásico Regio frente a Rayadas.
Mientras tanto, en la pelea por los últimos boletos, Juárez se mantiene como el “caballo negro”, todavía con opciones matemáticas de Liguilla en la última jornada.
En contraste, varios equipos de media y baja tabla ya quedaron sin posibilidades de clasificación, por lo que su cierre de torneo servirá únicamente para definir posiciones finales y pensar en la próxima temporada.
Rayadas, líderes invictas
Rayadas cerraron la fase regular como uno de los equipos más dominantes del torneo: sumó hasta la penúltima jornada 40 puntos en 16 jornadas con 12 victorias y solo cuatro empates, manteniéndose como la única escuadra invicta del Clausura 2026. Su poder ofensivo y solidez defensiva fueron contundentes, con 39 goles a favor y apenas cinco en contra, números que reflejan su equilibrio tanto en casa —donde arrasó— como visitante, perfilándose como serias contendientes al título en la Liga MX Femenil.
Le Sommer y Ordóñez dominan la tabla de goleo
La delantera francesa Eugénie Le Sommer se convirtió en una de las grandes protagonistas del torneo con Toluca, liderando la tabla de máximas goleadoras con 17 goles en mil 277 minutos jugados, un promedio de anotación destacado que confirma su impacto inmediato en la Liga MX Femenil y su papel como referente ofensiva del equipo. En el segundo puesto aparece Diana Ordóñez, atacante de las Amazonas quien firmó 16 goles en mil 230 minutos.
Clásico regio de alto voltaje
El Clásico Regio entre Rayadas y Tigres Femenil cierra la fase regular de la Liga MX Femenil con la carga habitual de un duelo que va más allá de la tabla. Rayadas llega como líder del torneo y con una defensa de las más sólidas del campeonato, mientras que Tigres, actuales campeonas, mantienen su condición de equipo protagonista y competitivo en cada jornada. El enfrentamiento vuelve a colocar en el centro el orgullo regiomontano, en un partido que suele pesar en lo anímico rumbo a la Liguilla más que en cualquier otro aspecto.
Juárez, el caballo negro
Juárez se mantiene como el “caballo negro” del torneo en la Liga MX Femenil, tras una campaña competitiva que la ha mantenido en la pelea por puestos de Liguilla. Con una jornada por disputarse, el equipo fronterizo aún no tiene asegurado su lugar: podría consolidar su clasificación o quedar fuera en el cierre, dependiendo de los resultados finales. Su rendimiento ha sido suficiente para instalarla en la conversación de los equipos revelación, pero el desenlace aún está abierto y todo se definirá en la última fecha.
Sin Liguilla en juego
Desde la décima posición en adelante —con Pumas como punto de corte— hasta Necaxa, varios equipos llegan a la última jornada sin posibilidades reales de clasificar a la Liguilla de la Liga MX. En ese grupo aparecen también clubes como Mazatlán, Atlético de San Luis, León, Atlas, Puebla, Santos y Querétaro, que ya no dependen de sí mismos ni de resultados combinados para cambiar su destino en la tabla. La fecha final servirá únicamente para cerrar el torneo, ajustar posiciones menores y cerrar el semestre con la mirada puesta en la próxima temporada.