5 histórias imperdibles de la Final entre América y Tigres femenil
Tigres y América se enfrentan por cuarta ocasión en una Final del futbol mexicano. Por un lado, Tigres podría levantar su séptimo título de la Liga MX Femenil y amplia más su ventaja del resto de equipos que han conseguido coronarse y, por otro, América tiene una vez más la oportunidad de lograr su tercera corona después de tres subcampeonatos desde el último título de Liga, en el Clausura 2023.
Las más ganadoras
Las amazonas son las más ganadoras de la Liga MX femenil desde su creación en 2017. El conjunto felino suma 6 títulos en su vitrina. Sus primeros tres títulos los ganaron a Rayadas: Clausura 2018, Clausura 2019 y Guardianes 2020. En seguida lograron el primer bicampeonato en el Guardianes 2021 contra Chivas. En el Apertura 2022 le ganaron a Las Águilas y el último también a las azulcremas, en el Apertura 2023.
Las goleadoras de Tigres
Jenni Hermoso firmó su mejor torneo con las Amazonas al sumar 14 goles desde que llegó en el Clausura 2024. En octubre fue elegida como la jugadora de septiembre con cuatro anotaciones que sobresalieron en la histórica goleada 9-0 de Tigres sobre León. Diana llegó como refuerzo este torneo para lasAmazonas procedente de la NWSL, donde jugaba con el Houston Dash. La delantera jugó toda la Fase Regular del Apertura 2025 como titular en los 17 partidos, sumó mil 395 goles y anotó 14 anotaciones, mismas que la española. Jenni Hermoso y Diana Ordoñez fueron determinantes en la Liguilla, un gol de cada una en la Semifinal de Vuelta ante Cruz Azul les dio el pase a la Final del Apertura 2025.
Enfrentamientos Tigres vs América en finales
Tigres y América se han enfrentado en tres Finales. La primera se remonta al Apertura 2018 cuando América venció por 3-1 (3-1) en penales a Las Amazonas y levantaron su primer título. La revancha llegó en el Apertura 2022 con salvo a favor para Tigres 3-0 sobre Las Águilas. De nueva cuenta Tigres las derrotó en el Apertura 2023 con marcador 3-0. Esta Final podría holgar la hegemonía de las del norte o bien empatar la serie de Finales entre ambas escuadras.
Los dos campeonatos de América
América tiene dos títulos en su palmarés desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. El primero lo obtuvo ante Tigres en el Apertura 2018 y el segundo contra Pachuca en el Clausura 2023. Con estos dos campeonatos Las Águilas empatan con Chivas, aunque siguen por detrás de los 6 títulos de Tigres y los 4 de Rayadas. Los números no favorecen a las azulcremas en Finales: junto con Tigres son los equipos que más subcampeonatos registran, con cuatro respectivamente.
Con pasado americanista y con pasado tigre
La defensa mexicana Sabrina Enciso ha jugado con ambas playeras. Llegó a la Liga MX Femenil proveniente de Estados Unidos y defendió los colores de Las Águilas desde el Apertura 2022 hasta el Clausura 2025. Enciso consiguió un campeonato con América y tendrá la posibilidad de buscar el título con Tigres.
Y, en tanto, Jana Gutiérrez ha portado ambos colores. La media ofensiva vive su segunda era con Las Águilas, pero tuvo un paso con Tigres desde el Apertura 2021 hasta el Clausura 2024. Con ambas escuadras ha sido campeona. Primero con América en el Apertura 2018 y después con Tigres en el Apertura 2022 y Apertura 2023.
¿Dónde ver la Final Tigres vs. América?
Final de Ida América vs. Tigres: jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas
Transmisión: Canal 9, TUDN y VIX
Final de Vuelta Tigres vs. América: domingo 23 de noviembre
Transmisión: Youtube de la Liga MX Femenil, Canal 2, Telemundo y Fox Deportes