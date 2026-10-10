8 segundos: Fellhauer marca contra el Bayern el gol más rápido en la historia de la Bundesliga | VIDEO

Solo ocho segundos le bastaron a Robin Fellhauer para romper un récord en el futbol alemán. Así es: el mismo tiempo en el que tomas un trago de agua, escribes un mensaje de texto o incluso más rápido que la marca de Usain Bolt en los 100 metros, fue lo que el jugador del Augsburgo necesitó para anotar el gol más rápido jamás registrado en la historia de la Bundesliga.

Lo anterior se suscitó este sábado 10 de octubre, durante el duelo entre el Augsburgo y el Bayern Múnich por la jornada 5 del campeonato germano que culminó con empate a dos goles, donde el silbatazo inicial se dio prácticamente a la par del primer festejo en las gradas.

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EL GOL MÁS RÁPIDO EN LA HISTORIA DE LA BUNDESLIGA. ✅



A los 8 segundos, un error de Manuel Neuer y Ausburg ya lo gana 1-0.#BundesligaEnFOX pic.twitter.com/RN2vZDfjfS — FOX (@somos_FOX) October 10, 2026

Y es que apenas rodó la pelota, esta terminó en el fondo de las redes. El Bayern Múnich, tras sacar del centro del campo, retrasó el esférico hacia su portero, Manuel Neuer, quien tras controlar mal y recibir la presión del ataque rival, intentó salir con un sombrerito. Sin embargo, Robin Fellhauer adivinó la jugada, le robó la posesión y definió a placer frente al arco vacío para poner el 1-0 con apenas ocho segundos en el reloj.

Si bien el Augsburgo no logró amarrar la victoria, el gol tempranero fue clave para arrebatarle puntos al gigante alemán. Al final, el encuentro concluyó con un 2-2, con Rodrigo Ribeiro anotando el segundo tanto para los locales al minuto 64, mientras que Ismael Saibari al 55' y Nathaniel Brown al 80' rescataron el empate para los de Baviera.

Los goles más rápidos en la historia de la Bundesliga

Como dato curioso, el récord anterior pertenecía era de nueve segundos, y era compartida por Karim Bellarabi, quien lo consiguió en 2014, y Kevin Volland, que lo logró en 2015. Este último lo consiguió vistiendo la camiseta del TSG Hoffenheim y jugando precisamente frente al Bayern Múnich.

En aquella oportunidad, tal como sucedió esta vez, el cuadro de Múnich sacó de inicio tocando hacia atrás. Tras una intensa presión alta, el Hoffenheim robó la pelota y Volland aprovechó para batir a Manuel Neuer que, además de sus títulos y marcas históricas en la portería, ahora puede presumir que recibió los dos goles más veloces de la liga alemana:

1. Robin Fellhauer en 2026 (Augsburgo vs. Bayern Múnich) – 8 segundos

2. Kevin Volland en 2015 (Hoffenheim vs. Bayern Múnich) – 9 segundos

3. Karim Bellarabi en 2014 (Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund) – 9 segundos