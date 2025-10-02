A 20 años del título en el Mundial Sub-17 Perú 2005: México se quedó en la infancia del futbol
Hace exactamente 20 años, el futbol mexicano alcanzó uno de sus logros más importantes: la Selección Sub-17 se proclamó campeona mundial, en Perú 2005. Aquel día, un grupo de adolescentes abrió la boca del mundo y firmó una auténtica hazaña. Sin embargo, el sueño de que esa generación brillara a nivel mayor se congeló en el tiempo y México se quedó en la infancia futbolística.
Aquella noche del 2 de octubre de 2005, en Lima, México, dirigido por Jesús Ramírez, se impuso a Brasil por marcador de 3-0. Aquellos goles de Carlos Vela, Héctor Esparza y Ever Guzmán se mantienen vigentes y la hazaña fue tan grande que aquellos jóvenes fueron bautizados como ‘Los Niños Héroes’.
México campeón del Mundial Sub-17 Perú 2005
El aniversario del éxito abre preguntas acerca de las estructuras de fuerzas básicas que sostenían aquella selección. Hace 20 años, las canteras de Jalisco y la Ciudad de México fueron las que más aportaron a los campeones de Perú 2005.
Chivas y Atlas sumaron cada uno cuatro jugadores. Del Rebaño fueron Sergio Arias, Patricio Araujo, Omar Esparza y Carlos Vela (este último sin debutar en Chivas), mientras que de Atlas fueron Alejandro Gallardo, Christian Sánchez, Jorge Hernández y Mario Gallegos.
Por su parte, los jugadores de Cruz Azul seleccionados para el Mundial del 2005 fueron Pedro Valverde, César Villaluz y Edgar Andrade. De América fueron Juan Carlos Silva y Enrique Esqueda; por Pumas jugaron Héctor Moreno y Efraín Juárez.
Algunos de esos nombres que comenzaban a brillar, continuaron el proceso de crecimiento y dieron el salto a Europa: Carlos Vela se fue al Arsenal de Inglaterra antes de debutar en Primera División con Chivas. Giovanni dos Santos, quien se formó en La Masía, se consolidó en el Barcelona y Héctor Moreno emigró de Pumas al Az Alkmaar.
Sin embargo, la gran mayoría se perdió fuera del pasto: Ever Guzmán, autor del tercer gol en la Final, nunca jugó con la selección mayor. Omar Esparza, otro de los anotadores de aquella noche mágica, apenas jugó tres partidos con la selección mayor. Enrique ‘El Paleta’ Esqueda contabilizó nueve partidos en la mayor y Sergio Arias, el portero campeón, simplemente no trascendió en Chivas.
Aquel logro se vio como el primer paso para pensar que México pudiera ser campeón del mundo a nivel de selecciones mayores. Aquellos jóvenes campeones parecían la promesa de un éxito garantizado.
Sin embargo, el triunfo quedó solo como una de las grandes anécdotas del balompié nacional. A pesar de que seis años después, en 2011, México ganó como anfitrión otro título mundial Sub-17, no ha ganado un torneo de mayor categoría en un evento organizado por la FIFA. (La medalla olímpica de Londres 2012, el máximo logro, es un evento que no está en la estructura de la federación internacional).
Hace dos décadas se firmó la más grande hazaña en la historia del futbol mexicano. El 2 de octubre no se olvida; tampoco, que el desarrollo del futbol nacional se estacionó ahí.
Selección Mexicana que fue campeona Sub-17 en Perú 2005
Porteros
- Sergio Arias | Guadalajara
- José Rocchi | Puebla
- Alejandro Gallardo | Atlas
Defensas
- Héctor Moreno | Pumas
- Efraín Juárez | Pumas
- Patricio Araujo | Guadalajara
- Christian Sánchez | Atlas
- Omar Esparza | Guadalajara
- Adrián Aldrete | Morelia
- Pedro Cortés | Pachuca
- Pedro Valverde | Cruz Azul
Centrocampistas
- Cesar Villaluz | Cruz Azul
- Edgar Andrade | Cruz Azul
- Jorge Hernández | Atlas
- Juan Carlos Silva | América
- Mario Gallegos | Atlas
Delanteros
- Giovani dos Santos | FC Barcelona
- Carlos Vela | Guadalajara
- Ever Guzmán | Morelia
- Enrique Esqueda | América
De qué equipos eran y cuántos aportaron
- Chivas | 4
- Atlas | 4
- Cruz Azul | 3
- Pumas | 2
- Morelia | 2
- América | 2
- Barcelona | 1
- Puebla | 1
- Pachuca | 1