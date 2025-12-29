A 44 goles de la historia: Cristiano mantiene el pulso
A los 40 años, Cristiano Ronaldo quiere una cifra que sólo pertenecen a la leyenda. El delantero portugués aseguró que su pasión por el futbol permanece intacta y que continúa plenamente motivado para alcanzar la marca de 1.000 goles en su carrera, luego de ser distinguido como Mejor Jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards.
El reconocimiento llegó apenas un día después de que Ronaldo firmara un doblete con el Al-Nassr, actuación que elevó su cuenta personal a 956 goles entre clubes y selección. Una cifra que lo mantiene a distancia alcanzable de un objetivo que pocos futbolistas han siquiera imaginado.
“Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”, declaró Cristiano tras recibir el galardón, que obtiene por segundo año consecutivo. Lejos de mostrar señales de retiro, el portugués reafirmó su compromiso con el juego y con los retos que aún se ha propuesto.
“Tengo una gran pasión y quiero continuar. No importa dónde juegue, si en Oriente Medio o en Europa. Siempre disfruto jugando al futbol y quiero seguir”, señaló.
El máximo goleador en la historia del futbol profesional ya había adelantado que planea mantenerse en activo uno o dos años más, un margen que hace viable el asalto a la barrera simbólica de los mil goles, siempre y cuando el físico lo acompañe.
“Ya saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y alcanzar la cifra que todos conocéis. Lo conseguiré seguro, si no hay lesiones”, afirmó.
En una carrera marcada por récords, títulos y longevidad, Cristiano Ronaldo continúa escribiendo capítulos que desafían el paso del tiempo, impulsado por una ambición que, a cuatro décadas de vida, sigue intacta.