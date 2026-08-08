A los 30 años, Gabriela Álvarez conquista Europa y ficha con el Granada Femenino
El fútbol mexicano ha visto cómo otra de sus figuras da el salto a Europa. Ahora ha sido en el fútbol femenil, con Gabriela Álvarez enviando el mensaje de que nunca es tarde para cumplir los sueños al fichar, a sus 30 años de edad, con el Granada de la Liga F de España.
La noticia fue dada a conocer por el propio conjunto ibérico. A través de una publicación en sus redes sociales, la escuadra rojiblanca la presentó bajo el siguiente mensaje: "Gabriela Álvarez, nueva jugadora del Granada Femenino (...) el club le desea la mayor de las suertes en su nueva etapa".
La defensora central llegará proveniente del Querétaro de la Liga Femenil totalmente gratis, en calidad de agente libre tras culminar su contrato.
Buscará pelear por la Copa de la Reina y puestos de Champions
Álvarez llegará a un equipo que busca consolidarse entre los contendientes de la parte media-alta de la tabla general. Para la campaña 2022-23, el Granada consiguió su ascenso a la primera división española. Si bien en su primera temporada en el máximo circuito logró salvar el descenso al finalizar en la 14ª posición, a dos puntos de la relegación, posteriormente encontró la fórmula de la estabilidad.
En la temporada 2024-25, el equipo fue una de las grandes revelaciones al cosechar 45 puntos, ubicándose en el 5° sitio y quedándose a dos peldaños de clasificar a la Champions League. Luego, en la más reciente campaña 2025-26, repitió la cuota de unidades para finalizar en la 6ª posición. Ahora, para el torneo 2026-27, la escuadra nazarí buscará dar el salto de calidad definitivo.
Además, en la Copa de la Reina, su mayor logro se dio en la 2024-25 al alcanzar las semifinales, instancia a la que intentará regresar este año, e incluso superar.
La recompensa tras una carrera de esfuerzo
Gabriela Álvarez nació en Tepic, Nayarit, el 21 de febrero de 1996. Desde muy joven mostró un gran nivel sobre el terreno de juego, lo que le permitió representar a México en las selecciones Sub-17 y Sub-20.
Su andar profesional comenzó con las Rayadas de Monterrey, donde debutó en el Apertura 2018 y disputó la final del Clausura 2019. Posteriormente vistió las camisetas de Pumas, FC Juárez, Cruz Azul, Mazatlán y, finalmente, Querétaro. En cada una de estas instituciones logró afianzarse en la cancha, registrando un total de 164 partidos en el máximo circuito mexicano. Además, a pesar de su posición en la zaga, colaboró con 7 anotaciones para sus equipos.
Parecía que su carrera se iba a quedar en México. Sin embargo, su constancia y solidez defensiva llamaron la atención del Viejo Continente. Ahora le tocará demostrar en España que la edad es solo un número y que la calidad permanece.
Séptima exportación del fútbol mexicano a España
Con esta transferencia, la Liga Femenil ratifica su crecimiento con su séptima jugadora formada en el torneo local que logra salir rumbo a España.
La lista la inauguró Rubí Soto en 2020 con su traspaso de Chivas al Villarreal. Le siguieron Sofía Álvarez con el Valencia CF y el préstamo de Itzel González al Sevilla en 2022, además de las llegadas de Sofía Martínez y Paulina Solís al Real Oviedo en 2023.