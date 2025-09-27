Adiós con historia: Jesús Corona se retira ante Cruz Azul
Jesús Corona se despide del futbol en un escenario ideal: el domingo ante Cruz Azul, equipo al que defendió durante 14 años.
“Será emotivo tanto para ellos como para mí. Le agradezco mucho a la afición de Tijuana, ahora que viene este partido contra Cruz Azul será emotivo para ellos también. Sabemos que la afición de Cruz Azul están en todos lados, me han hecho saber que harán el viaje. Será emotivo poder despedirme de ellos en una cancha”, compartió el guardameta de 44 años de edad.
"Cruz Azul es un equipo que me marcó, una afición con la que hay enorme empatía y por eso lo decidí así porque es la manera en la que puedo estar cerca de ellos. Tijuana me dio la oportunidad de seguir en activo después de salir de Cruz Azul".
- Jesús Corona, campeón olímpico
“Me voy tranquilo y satisfecho de que dejamos todo. Lo viví intensamente, tuvimos nuestras virtudes y nuestros errores y eso nos hace mejor persona. Aportamos algo al futbol y por ese lado me voy tranquilo".
Este partido marcará el cierre de una carrera profesional de más de dos décadas bajo el arco. Defendió al Atlas, Tecos, Cruz Azul y Tijuana ––este último desde 2023––.
Jesús Corona arrancará como titular en el Estadio Caliente. No se sabe cuántos minutos estará en la cancha. La directiva de Tijuana le dio apertura para que fuera él quien decidiera el tiempo. Un gesto simbólico que solo la jerarquía da a quienes se hacen eternos.
"Fueron 14 años los que jugué en Cruz azul, vivimos de todo, aprendimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa ahí".- Jesús Corona, portero de Xolos
"Cruz Azul marco mi carrera, será el momento en el que podré estar más cerca de ellos, creo que va a ser un bonito gesto para despedirme de las dos aficiones".- Jesús Corona, portero mexicano
El guardameta tapatío cierra una etapa que lo consolidó como uno de los grandes referentes del futbol mexicano. Entre sus logros más destacados resaltan la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y el título de Liga con Cruz Azul, que rompió una sequía de 24 años y equipo en el que se convirtió en figura.