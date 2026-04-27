La afición elige a Ochoa: lidera la preferencia para ser portero titular en el Mundial 2026
De cara a la lista de la selección mexicana (con jugadores exclusivamente de Liga MX) que se dará a conocer este lunes, Guillermo Ochoa volvió a colocarse como el portero que la afición quiere como titular. No por actualidad, sino por peso acumulado. “Es el conocido”, explicó Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, a Sports Illustrated México, al describir cómo se construye la popularidad en el entorno del Tri: desde la memoria, la exposición y los momentos, no necesariamente desde el rendimiento. La lesión de Luis Ángel Malagón, quien había sido el titular en 2025, en marzo pasado, terminó por confirmar esa lógica.
El dato es más claro cuando se sigue la evolución del mismo. En septiembre de 2025, Malagón dominaba la preferencia con 33.7%, mientras Ochoa apenas aparecía con 6.5%. Para enero de 2026, la conversación ya era más abierta: Raúl 'Tala' Rangel, el dueño del arco mexicano en la actualidad, estaba al frente con 12.6% , y Ochoa subía a 9.1%, como tercero, por encima de Malagón (7.6%).
En abril, con el vacío que dejó la lesión, la afición reordenó sus prioridades: Ochoa pasó al primer lugar con 13.4%, apenas por encima de Rangel (12.9%), y se convirtió en el nombre que encabeza la portería rumbo al Mundial.
Además, el mismo ejercicio reveló que más de la mitad de los encuestados no define su postura sobre quién debe ser titular (52.6%), una señal de que no hay un dueño claro de la posición . Ochoa encabeza, pero en un escenario de incertidumbre en el que el peso de la trayectoria terminó por imponerse.
Ese patrón se repite en el resto del equipo. En el mediocampo, Gilberto Mora apareció como el jugador más mencionado que debe ser convocado con 33.9%, apenas por encima de Erick Lira (33.3%) y Álvaro Fidalgo (32.4%) . Es un liderazgo pequeño, pero suficiente para colocarlo como referencia en una zona donde nadie se despega del todo.
Arriba, en el ataque, la dispersión es todavía más grande. Alexis Vega encabeza con 41.5%, seguido por Armando “Hormiga” González (37.6%) y Guillermo Martínez (35.7%), en una lista donde la diferencia entre el primero y el séptimo es mínima . No hay un ‘9’ fijo, hay varias opciones para los hinchas.
Detrás de esa lista de “jugadores queridos”, la afición nombra a los de siempre porque no han aparecido nuevos ídolos. La falta de eliminatoria y de escenarios de alta exigencia han frenado la construcción de héroes y eso explica por qué la popularidad se ancla en trayectorias, más que en rendimientos actuales, según Campos.
Por eso Ochoa vuelve. No porque haya recuperado el mejor nivel, sino porque, ante la falta de nuevas certezas en el arco, es el nombre que se mantiene en la conversación pública, luego de seis mundiales. En una selección que todavía no encuentra nuevos referentes, eso alcanza para ponerse otra vez al frente.
Porteros (preferencia como titular)
- Guillermo Ochoa — 13.4%
- Raúl “Tala” Rangel — 12.9%
- Hugo González — 9.1%
- Alex Padilla — 7.7%
- Carlos Acevedo — 3.4%
- Carlos Moreno — 0.9%
- No sabe / no responde — 52.6%
Defensas (más mencionados)
(no hay porcentaje, solo ranking de más mencionados)
- Edson Álvarez
- Jesús Gallardo
- Johan Vázquez
- Diego Campillo
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Gerardo Arteaga
- Richard Ledezma
Mediocampistas (más mencionados)
- Gilberto Mora — 33.9%
- Erick Lira — 33.3%
- Álvaro Fidalgo — 32.4%
- Brian Gutiérrez — 31.5%
- Luis Romo — 31.4%
- Marcel Ruiz — 29.4%
- Hirving “Chucky” Lozano — 26.9%
- César “Chino” Huerta — 26.1%
- Carlos “Charly” Rodríguez — 24.5%
- Denzell García — 22.1%
- Erick Sánchez — 18.1%
Delanteros (más mencionados)
- Alexis Vega — 41.5%
- Armando “Hormiga” González — 37.6%
- Guillermo “Memote” Martínez — 35.7%
- Santiago “Chaquito” Giménez — 34.3%
- Julián Quiñones — 32.7%
- Germán Berterame — 32.3%
- Raúl Jiménez — 31.1%
- Roberto “Piojo” Alvarado — 28.0%
Fuente: Encuesta 13 de Consulta Mitofsky rumbo al Mundial 2026