Aguirre busca gol y equilibrio emocional en el Tri rumbo a Paraguay
El seleccionador de México, Javier Aguirre, habló con franqueza. En conferencia de prensa, el entrenador mexicano admitió que el ataque sigue siendo el punto más débil de su equipo. “En el último tercio es donde estamos peor. Llegamos, tenemos unidades en el área, pero nos falta tomar mejores decisiones”, afirmó. El técnico aseguró que, pese al buen funcionamiento defensivo y el trabajo en balón parado, la goleada 4-0 recibida ante Colombia desacomodó al equipo “estadística y anímicamente”.
El Tri llega al duelo contra Paraguay arrastrando cinco partidos sin ganar y apenas tres goles anotados en ese lapso. Aun así, Aguirre insistió en que ha visto señales de progreso, incluso en el reciente empate 0-0 ante Uruguay. Para este juego, adelantó que realizará siete cambios respecto al once que presentó ante la Celeste, una decisión que responde —dijo— a la necesidad de otorgar minutos a todos los convocados. “Quiero ser justo con todos. Me parece injusto que vengan y no tengan minutos”.
El entrenador también analizó al rival de turno, la Albirroja, de la cual destacó su evolución bajo el mando de Gustavo Alfaro. “Será un gran reto; han mejorado su funcionamiento y también en el ranking FIFA”, apuntó.
Pero más allá de lo futbolístico, Aguirre centró buena parte de su mensaje en la fortaleza mental que exige vestir la camiseta de México. Tras los abucheos en Torreón y las declaraciones de jugadores como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, el técnico fue firme:
“El que no acepte la crítica o no esté preparado para el juicio público, no sirve para esto. Necesitamos equilibrio emocional, piel gruesa y paz mental”.
Aguirre recordó que incluso en procesos mundialistas pasados, como el de 1986, hubo jugadores que quedaron fuera no por su talento, sino por no estar listos para el nivel de presión. Señaló que hoy la competencia interna crece gracias a jóvenes que “tocan la puerta” con fortaleza mental y buen desempeño. “El resultado condiciona el debate —aclaró—, pero qué bueno que estamos sometidos a escrutinio; eso nos obliga a mejorar”.
Berterame respalda a Fidalgo y defiende a Rangel
Germán Berterame, delantero de la Selección Mexicana, expresó su apoyo a la posible llegada de Álvaro Fidalgo al equipo nacional, donde ambos competirían como naturalizados bajo las órdenes de Aguirre. “Siempre será hermoso que él pueda venir. Es una pieza importante que aumentaría la competitividad”, afirmó.
El atacante también habló sobre los abucheos recientes al portero Raúl Rangel en Torreón, y aseguró que el vestuario está unido. “Si no estás bien mentalmente, estas situaciones te pueden afectar. Él lo sabe manejar y siempre lo apoyamos”, declaró Berterame.