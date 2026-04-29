Aguirre reordena la Liguilla: quién pierde más y quién llega completo
La Liguilla del Clausura 2026 no se jugará en igualdad de condiciones. No por la tabla (apretada, sin grandes brechas), sino por la disponibilidad de futbolistas. La primera convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 dejó un panorama claro: hay planteles que llegan intactos y otros que, justo en su pico competitivo, pierden piezas claves de su funcionamiento.
El equipo más afectado es Chivas, sublíder del torneo. El Guadalajara firmó su mejor torneo corto: impuso un récord de 36 puntos y lideró las ofensivas con 33 goles, además de encabezar la liga en pases acertados (7,627) y tiros a portería (86). Es un equipo que domina desde la posesión y la insistencia, pero entra a la Liguilla incompleto. Pierde cinco pilares.
Raúl ‘Tala’ Rangel, portero titular del Tri, deja el equipo con seis arcos en cero, la segunda mejor cantidad del semestre. También pierde al capitán Luis Romo, una pieza fundamental en defensa con 97 recuperaciones y líder del equipo en juego aéreo defensivo con 16 cabezazos.
Roberto Alvarado, el motor ofensivo, también se va. Fue el jugador del equipo de Gabriel Milito que más participaciones de gol tuvo con nueve; además de187 pases acertados (entre los mejores del torneo) y 13 tiros a portería, el máximo en el equipo.
Brian Gutiérrez, otro elemento clave para Milito, abandona tras construir siete participaciones de gol y 23 disparos a puerta, tercero del equipo en ambos rubros. La baja más sensible será la de Armando “Hormiga” González. El artillero fue el segundo mejor goleador del campeonato con 12 dianas.
Chivas pierde a sus columna vertebral que los pone con mucha desventaja en su serie ante Tigres, uno de los tres cuadros de la Liguilla que no perdieron jugadores.
El segundo con mayor impacto fue el bicampeón Toluca, con dos pérdidas, ambas en ataque: Jesús Gallardo y Alexis Vega.
Gallardo fue su mejor generador por las bandas: cuatro asistencias, tres centros que terminaron en gol y siete participaciones totales. Vega, pese a un torneo condicionado por lesiones, produjo cinco participaciones de gol, 10 duelos 1v1 ganados y tres tiros de esquina que terminaron en anotación. Son bajas que afectan el carril izquierdo, pero no rompen la estructura del equipo.
En América, la ausencia es puntual pero de alto valor. Israel Reyes, el ordenador las salidas. El central que también puede cumplir el rol de lateral derechoa, fue líder de la liga en pases (803), tuvo 29 recuperaciones en campo rival y 33 balones ganados en área propia. Es una baja que impacta la construcción y la defensa de las Águilas.
Cruz Azul pierde a Erik Lira, el equipo del mediocampo celeste: 121 recuperaciones y 21 duelos defensivos ganados.
Mientras que el líder Pumas cede a Guillermo Martínez: su mejor tercer anotador con cinco goles, tres en las últimas cuatro jornadas, en un cierre que lo metió en la conversación del Tri ante la baja de Santiago Giménez.
Del otro lado están los que ganan sin ruido: Pachuca, Atlas y Tigres. Llegan completos. En un torneo de eliminatorias cortas, eso pesa más de lo que parece: automatismos intactos, cargas controladas y roles claros. No tendrá que ajustar como sus rivales y partirán con ventaja en sus series.