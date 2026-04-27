Aguirre supera a la selección: la afición confía más en el técnico que en el Tri rumbo a 2026
De cara al Mundial, la selección mexicana de futbol no convence, pero su técnico sí. La última encuesta de Consulta Mitofsky, levantada en abril de 2026, confirma una tendencia que lleva meses instalada: la afición confía más en Javier Aguirre que en el propio equipo.
En abril, el nivel de satisfacción hacia Aguirre alcanza 43.7%, mientras que el Tri se queda en 25.8% . No es una diferencia menor: son casi 18 puntos de distancia entre el “Vasco” y el combinado nacional.
Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, lo resumió para Sports Illustrated México sin matices: “ven mejor a Javier Aguirre que a la selección, porque es el que habla en las conferencias de prensa. Él no es el que no mete los goles, solo sale y da explicaciones”. En otras palabras, el técnico carga con el discurso, no con la ejecución en la cancha, que muchas veces es la que más enojos causa en los aficionados.
La gráfica comparativa de la encuesta muestra que no es un fenómeno aislado, sino una evolución sostenida en el último año. En abril de 2025, Aguirre ya tenía ventaja (48.2% contra 29.3%), pero también ha habido altibajos. Su punto más alto llegó en septiembre de 2025, cuando alcanzó 74.4% de aprobación, muy por encima del 35.9% de la selección . Desde entonces, ambos indicadores cayeron, pero no al mismo ritmo.
El cierre de 2025 marcó el momento más bajo para los dos: en diciembre, Aguirre cayó a 23.0% y la Selección a 13.5%. A partir de ahí comenzó una recuperación parcial. En marzo de 2026, el técnico subió a 35.4% y el equipo a 32.3%, el punto más cercano entre ambos en todo el estudio. Pero abril vuelve a abrir la brecha: Aguirre crece hasta 43.7% y la Selección retrocede a 25.8% .
El comportamiento es coherente con lo que Campos planteó en la entrevista: la figura del técnico se evalúa desde el discurso, mientras que el equipo se mide por resultados. Ahí está la diferencia, México ha competido (empates ante potencias como Portugal o Bélgica), pero no ha generado la sensación de avance a menos de dos meses de la Copa del Mundo.
A 45 días del Mundial, la selección no logra construir confianza ni siquiera en su propio entorno. La aprobación del equipo se mantiene por debajo del 30% en abril, lejos de cualquier escenario de optimismo. Aguirre, en cambio, se mantiene firme ante su público.