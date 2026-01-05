Alan Mozo deja Chivas y se convierte en refuerzo de Pachuca para el Clausura 2026
Chivas anunció la salida de Alan Mozo y, apenas unos minutos después, Pachuca le dio la bienvenida oficial como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026. El lateral derecho de 28 años llega a la Bella Airosa para reforzar la banda derecha del equipo dirigido por Esteban Solari.
El Guadalajara despidió al defensor a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por estos años defendiendo la Rojiblanca con la pasión, energía y compromiso que te caracteriza. Mucho éxito en este nuevo proyecto”. Con ello, el Rebaño confirmó una de las bajas más relevantes de su reestructuración de cara al nuevo torneo.
Pachuca, por su parte, presentó a Mozo mediante un video generado con inteligencia artificial, en el que el jugador aparece caracterizado como un Rey Mago, siguiendo la estrella hasta llegar al Estadio Hidalgo. El material generó polémica en redes sociales por el escaso parecido con el futbolista, aunque el mensaje fue claro: el defensa ya es Tuzo. “Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes, feliz Día de Reyes, Pachuca”, se escucha en la narración del video.
Alan Mozo deja Chivas tras tres años y medio en los que disputó 118 partidos oficiales, con un balance de cuatro goles y nueve asistencias. Su paso por el club fue de más a menos y, en el último torneo, prácticamente no tuvo participación bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.
El exrojiblanco se convierte en el segundo refuerzo del Pachuca para el Clausura 2026, después del regreso del delantero venezolano Salomón Rondón, quien volvió al futbol mexicano tras un breve paso por el Real Oviedo. En el esquema de los Tuzos, Mozo llega para cubrir la baja de Luis ‘Chaka’ Rodríguez y aportar experiencia en el sector derecho de la defensa.
Para Chivas, la salida de Mozo representa la quinta baja rumbo al Clausura 2026, tras las despedidas de Javier ‘Chicharito’ Hernández, Isaác ‘Cone’ Brizuela, Cade Cowell y Raúl Martínez, en un proceso de renovación profunda encabezado por Milito.
El destino quiso que el debut de Alan Mozo con Pachuca pueda darse, precisamente, ante su exequipo. Tuzos y Chivas se enfrentarán en la Jornada 1 del Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero en el Estadio Hidalgo, en un duelo que marcaría el primer capítulo del lateral con su nuevo club.