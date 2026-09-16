Alarma por Raúl Jiménez: sale lesionado ante Everton
Raúl Jiménez encendió las alarmas. El delantero mexicano salió lesionado de la rodilla izquierda al minuto 37 del partido entre Wolverhampton y Everton, correspondiente a la tercera ronda de la Copa de la Liga, en una acción que podría comprometer su disponibilidad para los próximos compromisos del club y la Selección Mexicana.
Jiménez regresó a su propio campo para colaborar en labores defensivas cuando disputó un balón con Tyler Dibling. El mexicano logró recuperar la pelota, pero en el movimiento sintió una molestia en la rodilla izquierda.
El atacante caminó hacia el medio campo, aunque poco después se tendió sobre el césped. El cuerpo médico de los Wolves ingresó para atenderlo y, tras varios minutos de revisión, Jiménez dejó el terreno de juego al 37' para permitir el ingreso de Adam Armstrong.
El mexicano se dirigió directamente al vestidor, donde sería valorado por los médicos del Wolverhampton para determinar el alcance de la lesión.
Hasta el momento no se ha informado el diagnóstico ni el tiempo estimado de recuperación.
La lesión llegó en una noche complicada para Jiménez, quien no había conseguido generar ocasiones de peligro durante los 37 minutos que permaneció en el campo. Su salida se produjo cuando el marcador todavía estaba 0-0.
Sin su delantero mexicano, Wolverhampton terminó eliminado de la Copa de la Liga. Everton consiguió el triunfo 1-0 gracias a un gol de Charly Alcaraz al minuto 80.
Ahora, la atención estará puesta en la evolución de Jiménez. Wolverhampton volverá a la actividad el próximo domingo frente al West Bromwich Albion, en la Championship, por lo que el cuerpo médico del club deberá determinar si el mexicano puede estar disponible para ese encuentro.
Pero el calendario también pone la lesión bajo la lupa de la Selección Mexicana.
La convocatoria para la próxima fecha FIFA está próxima a conocerse y Jiménez aparece como uno de los futbolistas que podrían formar parte del nuevo proceso del Tricolor bajo las órdenes de Rafa Márquez.
México tiene programados tres partidos para esta fecha FIFA, ante Colombia, Perú y Estados Unidos, dentro del inicio de su camino rumbo al Mundial de 2030.
Por ahora, la prioridad para Jiménez será conocer el alcance de la molestia. La imagen del delantero abandonando el campo antes del descanso dejó una pregunta abierta en Wolverhampton y también en el entorno de la Selección Mexicana: cuánto tiempo estará fuera.