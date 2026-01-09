Alemania elige Winston-Salem como su base para el Mundial 2026
Alemania, cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), estableció su cuartel general para el Mundial de 2026 en Winston-Salem, Carolina del Norte, de acuerdo con el anuncio realizado este viernes por la Federación Alemana de Futbol (DFB).
La Mannschaft se hospedará en el histórico Graylyn Estate y realizará sus entrenamientos en las instalaciones de la Universidad de Wake Forest, ubicadas a solo dos kilómetros. La cercanía entre alojamiento y campos de trabajo fue determinante en la elección.
“Lo más importante es la proximidad de los campos. Tenemos tres canchas en un estado excelente, que cumplen con todas nuestras exigencias deportivas, y podemos llegar caminando o en bicicleta en menos de diez minutos. Para nosotros, eso es un factor decisivo”, explicó el seleccionador Julian Nagelsmann.
El calendario de preparación de Alemania comenzará en marzo con dos partidos amistosos: el 27 ante Suiza en Basilea y el 30 frente a Ghana en Stuttgart. Posteriormente, tras el anuncio oficial de la lista de convocados a mediados de mayo, el equipo enfrentará a Finlandia el 31 de mayo en Maguncia.
La selección alemana viajará a Estados Unidos el 2 de junio y disputará su último partido de preparación el 6 de junio en Chicago ante el combinado estadounidense, antes de instalarse de manera definitiva en Winston-Salem.
En la fase de grupos del Mundial, Alemania competirá en el Grupo E. Debutará el 14 de junio ante Curazao en Houston, jugará contra Costa de Marfil el 20 de junio en Toronto y cerrará la primera ronda el 25 de junio frente a Ecuador en East Rutherford, Nueva Jersey, en el área metropolitana de Nueva York.
El torneo representa una oportunidad de redención para una selección que ha atravesado una década irregular. Alemania quedó eliminada en la fase de grupos en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, y no alcanza las semifinales de una Eurocopa o un Mundial desde la Euro 2016, cuando cayó ante Francia.
Más recientemente, fue cuartofinalista en la Eurocopa 2024 disputada en casa y terminó cuarta en la Liga de Naciones 2025. Su boleto al Mundial 2026 lo selló en la última jornada de la eliminatoria con una contundente victoria 6-0 sobre Eslovaquia.
Con una base definida, un calendario estructurado y una nueva generación bajo el mando de Nagelsmann, Alemania inicia el camino hacia un torneo que busca devolverla a la élite del futbol mundial.