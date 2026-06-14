Alemania, por la reivindicación tras dos mundiales difíciles
Antes de Rusia 2018, la selección de Alemania ostentaba el récord de siempre haber avanzado de la fase de grupos de la Copa del Mundo, pero llegado dicho torneo, las cosas comenzaron a ir cuesta abajo para los europeos, quienes ahora suman dos ediciones consecutivas sin poder llegar a las instancias eliminatorias, algo que buscan revertir en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La última vez que los alemanes lograron pasar la ronda de grupos fue en Brasil 2014, cuando incluso llegaron hasta la gran final y se coronaron campeones por cuarta vez en su historia, algo que buscan repetir después de las dos desastrosas participaciones anteriores.
Para Rusia 2018 el panorama pintaba sencillo para ellos, compartiendo grupo con Corea del Sur, Suecia y México, pero la situación se complicó desde el inicio, cuando cayeron ante la selección azteca por la mínima con un gol de Hirving Lozano. El segundo juego fue igual de sorpresivo, pero los teutones lograron rescatar el triunfo ante su similar europeo con un gol en el agregado.
La última jornada los ponía ante una ya eliminada Corea del Sur, pero nuevamente mostraban falencias en su juego, lo que se reflejó en su falta de gol, y que al final les presentaría consecuencias, perdiendo 2 por 0 y quedando como última de su sector, dando así su peor actuación en la historia de las Copas del Mundo.
Cuatro años después, en Qatar 2022, Alemania buscaba la reivindicación, pero de nueva cuenta los resultados no serían los esperados; el combinado europeo quedaría eliminado por segundo mundial consecutivo en la fase de grupos por detrás de Japón y España, quedando solo por encima de Costa Rica.
Perderían su partido debut ante Japón con un 2 por 1 en contra, y después repartirían unidades empatando a un tanto con España. Como cuatro años atrás, Alemania se jugaba todo en la última jornada, pero a pesar de haber vencido a los de CONCACAF 4 por 2, el triunfo de los nipones sobre los españoles los dejaba fuera por diferencia de goles.
En busca de nuevas opciones
El cambio generacional, así como de técnico, ha sido complicado para los teutones, pues en Eurocopas también la han encontrado difícil, quedando eliminada en el 2020 en los octavos de final, y en 2024, donde hacían de anfitriones, en cuartos.
Nuevos nombres se han unido a la plantilla para poder darle un cambio a la situación, como Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Assan Ouédraogo, Florian Wirtz o Maximilian Beier, quienes no superan los 23 años de edad, y que son combinados con la experiencia de otros como Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka o Leroy Sané.
Alemania busca reivindicación para Estados Unidos, México y Canadá 2026 de la mano de Julian Nagelsmann, quedado primer lugar en las eliminatorias europeas de camino a la Copa del Mundo. Compartirá grupo con la debutante Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, esperando dejar atrás los pasados resultados y regresando a la gloria a la que está acostumbrada, y que la ha puesto como la segunda selección más ganadora en los mundiales.