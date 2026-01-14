Alexis Vega será baja entre cuatro y seis semanas tras cirugía de rodilla
El regreso de Alexis Vega a las canchas tendrá que seguir esperando. El capitán del Toluca será sometido a un procedimiento quirúrgico en la rodilla izquierda que lo mantendrá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club escarlata.
Vega se someterá a una “limpieza articular mediante procedimiento artroscópico”, una intervención necesaria para resolver las molestias que arrastra desde la liguilla del Apertura 2025, torneo que disputó prácticamente sin descanso y en condiciones físicas limitadas.
A pesar de ello, el atacante fue una pieza clave en la conquista del título. Jugó infiltrado en la rodilla izquierda y, aun así, entró en los minutos finales del tiempo regular, disputó los tiempos extra y fue determinante en la serie de penales, donde convirtió dos disparos, incluido el último que selló el duodécimo campeonato de los Diablos Rojos.
Tras la consagración, Vega no tuvo el periodo de recuperación adecuado, lo que terminó por hacer inevitable la intervención quirúrgica. De hecho, el delantero ya se perdió la Jornada 1 del Clausura 2026, en la que Toluca visitó y venció a Rayados en el Gigante de Acero, precisamente para priorizar su rehabilitación.
En duda para la Selección Mexicana
La operación también complica seriamente la presencia de Vega en la próxima fecha FIFA. El atacante apunta a perderse una nueva convocatoria de la Selección Mexicana, lo que sería su segunda ausencia consecutiva, luego de quedar fuera de la última ventana internacional de 2025.
Toluca no ha establecido una fecha exacta para su regreso, pero el objetivo es que el capitán vuelva en plenitud física y sin riesgos de recaída, consciente de que su liderazgo y su peso ofensivo son piezas fundamentales en la defensa del título.