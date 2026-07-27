Alí Ávila comanda voltereta y triunfo de último minuto de Querétaro sobre Pachuca
El Club Querétaro vino de atrás para sorprender en su casa al Club Pachuca. Los hidalguenses se habían puesto adelante con un gol tempranero, pero Alí Ávila apareció como el héroe de los Gallos Blancos con un doblete, con un tanto de último minuto.
Este partido de la jornada 2 se celebró este domingo 26 de julio desde el Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca llegaban a este encuentro motivados tras golear 3-0 a Pumas en su debut. En tanto, los queretanos venían con la espina clavada de haber caído 0-1 en un duelo donde le complicaron el trámite al Club América.
Pachuca había comenzado de gran forma. Al minuto 3, Oussama Idrissi desbordó por la banda izquierda y, con un centro desde la línea de fondo, le dejó en bandeja de plata a Salomón Rondón la posibilidad de anotar con un testarazo el 1-0.
No obstante, pasado el primer cuarto de hora, los hidalguenses bajaron la intensidad. Esto permitió que los queretanos, a pesar de sus limitaciones y sin ser tan dominantes, comenzaran a ganar terreno y a tocar la puerta rival. Primero, con un balón que Alí Ávila se encontró en el centro del área, quedando solo frente al portero, pero definiendo por un costado. Luego, con un disparo de Mateo Coronel que requirió la intervención oportuna del arquero Carlos Moreno.
Pachuca lo pasaba mal, más por lo que había dejado de hacer sobre el campo que por la presión rival, batallando para producir peligro. Su único futbolista desequilibrante seguía siendo Idrissi, quien consiguió un mano a mano en una descolgada previo al descanso. No obstante, el marroquí se alargó el balón en el momento cumbre y Guillermo Allison, con una salida neutralizadora, disipó el peligro.
Alí Ávila firma la voltereta en la casa del Pachuca
Pachuca no mejoró tras el medio tiempo, mientras que Querétaro mantuvo la iniciativa en el arranque de la segunda parte. Fue así como los Gallos, tras insistir, por fin encontraron el empate al minuto 57. Bayron Duarte lanzó un centro a la espalda de los defensores donde apareció Alí Ávila, quien ya no perdonó y con un cabezazo puso el 1-1.
Fue hasta el cierre del encuentro que los locales por fin empezaron a entonarse y a adelantar líneas en búsqueda de la victoria. Sin embargo, la jugada les salió al revés.
Y es que, en el tiempo de compensación, cuando tenían contra las cuerdas al rival, Querétaro dio la estocada final en un último intento al frente. Tras un centro al área que Moreno no pudo cortar, la pelota rebotó en un defensor tuzo y le cayó a Alí Ávila, quien solo la empujó para firmar el 1-2 definitivo.
De esta manera, los Gallos Blancos de Querétaro sumaron sus primeros tres puntos de la temporada en la Liga MX y ahora se preparan para recibir a Tigres el próximo sábado 1 de agosto. En tanto, Pachuca, tras este duro revés, acudirá al Bajío ese mismo día para intentar levantar la cabeza ante el Club León.