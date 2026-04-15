Aliado clave de Pochettino deja U.S. Soccer: ¿Qué significa para Estados Unidos y el Mundial 2026?
La U.S. Soccer Federation (USSF) anunció el martes la salida inmediata de su director deportivo, Matt Crocker, quien deja el cargo para “perseguir otra oportunidad en el futbol internacional”, generando una sensación de inestabilidad para las Barras y las Estrellas a solo dos meses de que arranque el Mundial 2026.
Crocker, quien se unió a la USSF hace tres años con la misión de elevar el nivel del juego y del cuerpo técnico en el país, fue directamente responsable de la contratación tanto del seleccionador del USMNT, Mauricio Pochettino, como de la entrenadora del USWNT, Emma Hayes—siendo un aliado clave de ambos. Recientemente estuvo en Atlanta durante la concentración de marzo del USMNT, que incluyó amistosos ante Bélgica y Portugal.
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“Ha sido un privilegio formar parte de U.S. Soccer durante un periodo tan importante para el deporte en este país”, señaló Crocker. “Estoy agradecido con las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar dentro de la Federación, desde entrenadores y jugadores hasta el personal técnico y administrativo. Me enorgullece lo que construimos juntos y confío en que el equipo que queda continuará impulsando el crecimiento del futbol y el éxito dentro y fuera de la cancha”.
Aunque el siguiente paso en la carrera del galés de 51 años no fue confirmado oficialmente, reportes indican que asumiría un rol similar con la federación de Arabia Saudita.
Mala imagen para U.S. Soccer
La USSF buscó transmitir continuidad pese a la salida de Crocker, con el director de operaciones Dan Helfrich, el subdirector deportivo Oguchi Onyewu y la jefa de desarrollo juvenil femenil Tracey Kevins asumiendo sus funciones. Además, los planes rumbo al Mundial, al estar “establecidos desde hace tiempo”, no sufrirán ajustes. Aun así, la repentina salida deja una imagen muy negativa para la Federación.
Crocker, apenas el segundo director deportivo en la historia de la USSF, había sido contratado en 2023 con una visión de largo plazo para establecer la estrategia deportiva y el rumbo técnico del futbol estadounidense. Su sello más claro fue el proyecto “U.S. Way”, diseñado para optimizar el desarrollo de talento.
Su salida, a semanas de que Estados Unidos sea sede del Mundial—el escenario más grande del futbol—deja un sabor amargo, debilitando las aspiraciones del organismo.
Esta percepción se agrava aún más por su posible llegada a la federación de Arabia Saudita, una de las 48 selecciones participantes en el torneo y que disputará todos sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.
Incertidumbre para Pochettino
Por ahora, todo sigue con normalidad para Mauricio Pochettino en la recta final hacia el Mundial. U.S. Soccer reiteró que la preparación de verano continúa sin cambios y que el técnico argentino mantendrá el control total sobre el rendimiento del equipo y la planificación del torneo.
Sin embargo, la salida de Crocker genera dudas sobre el futuro de Pochettino con el USMNT, especialmente porque su contrato expira poco después del Mundial. El exdirector deportivo no solo lo contrató en septiembre de 2024, sino que mantenían una relación cercana desde su etapa en el Southampton FC durante la temporada 2013–14.
Ambos trabajaron con gran entendimiento y confianza, lo que ahora deja a Pochettino sin uno de sus principales respaldos dentro de la estructura.
Con Crocker fuera del panorama, el técnico podría verse tentado a regresar a Europa, donde ya ha sido vinculado con clubes como el Tottenham Hotspur y el Real Madrid.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/04/2026, traducido al español para SI México.