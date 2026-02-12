Álvaro Fidalgo rompe el silencio: "Estoy abierto a jugar con la Selección Mexicana"
El mediocampista español del Real Betis Álvaro Fidalgo se pronunció por primera vez de manera explícita sobre su disposición a defender los colores de la Selección Mexicana, en medio del debate que ha generado la posible convocatoria de futbolistas naturalizados para la Copa del Mundo 2026.
El jugador, que obtuvo la nacionalidad mexicana en 2024 tras cinco años con en el América, dejó claro que está dispuesto a representar al Tricolor sin importar las críticas que esto pueda generar.
"Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar. Yo estoy abierto a ir a la Selección Mexicana, por supuesto", declaró Fidalgo en el programa Libre y Directo de la Radio de Sevilla, se refirió al actual seleccionador nacional Javier Aguirre, quien tiene la última palabra sobre la conformación del roster que buscará clasificar al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las declaraciones del centrocampista surgen como respuesta directa a los comentarios de Héctor Herrera, histórico del futbol mexicano que actualmente milita en el Houston Dynamo de la MLS. El mediocampista había expresado hace unos días su postura contraria a la convocatoria de naturalizados, aseguró que "si yo fuera el entrenador, no llamaría naturalizados", ante la posibilidad de que México acuda al próximo Mundial con tres futbolistas nacidos en el extranjero dentro de su plantilla.
Lejos de mostrar molestia por las palabras de Herrera, Fidalgo respondió con diplomacia y respeto hacia quien considera un referente del futbol azteca. "No me pareció mal lo de Héctor, es su opinión, sincera, que mucha gente piensa y no lo dice. No pasa absolutamente nada", explicó el ex americanista, quien además enfatizó la buena relación personal que mantiene con el experimentado volante mexicano.
"Para nada es un enemigo Héctor, tenemos una relación muy buena. Entiendo que esto al final no quita una cosa de la otra, lo entiendo perfectamente. Cada uno puede tener su opinión de los naturalizados. Yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación excepcional con él y una admiración", agregó el jugador del Betis, lo que mostró madurez al abordar un tema que divide opiniones entre la afición mexicana.
La trayectoria de Fidalgo en México comenzó en 2019, cuando llegó al Club América procedente del Castillón. Durante cinco temporadas en Coapa, el mediocampista se consolidó como una pieza fundamental del equipo, conquistó tres títulos de Liga MX y se ganó el cariño de la afición azulcrema por su entrega, calidad técnica y visión de juego. Su desempeño en el futbol mexicano lo llevó a tomar la decisión de naturalizarse en 2024, poco antes de concretar su traspaso al Real Betis de España.
Al regresar al Viejo Continente para incorporarse al conjunto verdiblanco de Sevilla, Fidalgo completó su cambio de federación ante la FIFA, cumplió así con todos los requisitos administrativos para ser elegible por la Selección Mexicana. Este proceso le permite ahora formar parte del pool de jugadores que Javier Aguirre puede considerar para futuras convocatorias, aunque todavía no ha recibido su primer llamado oficial.
El mediocampista tiene marcada en rojo la próxima fecha FIFA de marzo en su calendario. México enfrentará dos compromisos de alto nivel ante Portugal y Bélgica, duelos que representan la única ventana de oportunidad para que Fidalgo pueda mostrar su nivel con el Tricolor antes de que Aguirre defina la lista definitiva que buscará el boleto mundialista.
Consciente de la importancia de estos encuentros, el jugador sabe que una convocatoria en marzo podría ser determinante para sus aspiraciones de vestir la playera verde en la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputará en casa y que representa el máximo sueño para cualquier futbolista elegible por México.
La discusión sobre la inclusión de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana no es nueva, pero ha cobrado especial relevancia conforme se acerca el Mundial de 2026. Además de Fidalgo, nombres como Germán Berterame y Julián Quiñones tienen posibilidad de jugar en el equipo de Aguirre, lo que ha generado debate entre analistas, ex jugadores y aficionados sobre si esta práctica beneficia o perjudica el desarrollo del talento nacional.
La postura de Aguirre será crucial para definir si México apuesta por la experiencia y calidad de jugadores formados en el extranjero o prioriza exclusivamente a elementos surgidos de las fuerzas básicas mexicanas.