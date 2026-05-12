Amandine Miquel disputa su primer título con Rayadas
La francesa Amandine Miquel ha irrumpido con fuerza en la Liga MX Femenil. Llegó a Rayadas para el Clausura 2026 con la misión de mantener al club regio en la élite del futbol mexicano y, en apenas su primer torneo, ya disputará su primera Final ante el América Femenil, con la posibilidad de conquistar el quinto título en la historia del equipo.
El vínculo de Miquel con México comenzó desde la infancia. A los seis años vivió en la Ciudad de México, etapa en la que descubrió su pasión por el futbol. Más adelante continuó su formación en Inglaterra, donde se integró a las fuerzas básicas del Chelsea y colaboró en la conquista de una liga juvenil.
“Estoy satisfecha de la respuesta de las jugadoras y de todo el staff que me apoya porque llegamos en diciembre con objetivos muy altos que nos dio la directiva”.- Amandine Miquel
Su trayectoria como entrenadora se consolidó en Europa. Antes de llegar a Rayadas dirigió al Leicester City y al Stade de Reims Féminines, institución a la que logró ascender y consolidar en la Première Ligue francesa. También pasó por clubes como Bergerac Périgord y Chamois Niortais, donde desarrolló una propuesta futbolística caracterizada por el orden defensivo y la explosión ofensiva.
Con Rayadas encontró un plantel competitivo y una estructura enfocada en seguir construyendo campeonatos. Desde su llegada en diciembre, la estratega francesa dejó claro que el objetivo era alto. Miquel también destacó la mentalidad del equipo regiomontano y el carácter que ha identificado en sus futbolistas.
“Era una meta ambiciosa, me encontré con unas jugadoras que tienen una mentalidad excepcional y que luchan por todo, creo que es el ADN de Rayadas: nunca paran de luchar”.- Amandine Miquel
La entrenadora ha reconocido en varias ocasiones el cariño especial que siente por México y por la Liga MX Femenil, un torneo al que siempre soñó con regresar.
“Yo viví en México cuando tenía seis años, en la Ciudad de México, y fue allí donde comencé a jugar futbol. Es un recuerdo muy especial para mí, un país que me dejó grandes experiencias. Siempre había tenido el proyecto de regresar a México y poder entrenar en esta liga”, compartió.
Ahora, en su primera campaña en el futbol mexicano, Amandine Miquel está a dos partidos de hacer historia. Del otro lado estará un América al que respeta profundamente.
“Las jugadoras del América son un muy buen equipo, tienen jugadoras de muy alto nivel y colectivamente cuando están muy bien pueden hacerle daño a cualquier rival”.- Amandine Miquel