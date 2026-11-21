Bernardo Cueva tuvo un debut amargo como entrenador auxiliar del Crystal Palace, después de que el conjunto londinense perdió 3-2 ante Coventry City este sábado 21 de noviembre, en un enfrentamiento directo por la permanencia en la Premier League 2026-27.

Apenas un día después de ser presentado como integrante del cuerpo técnico de Thomas Frank, el mexicano comenzó su nueva etapa con una derrota que mantiene al equipo en el último lugar de la clasificación, con siete puntos después de 11 jornadas.

El encuentro, disputado en el Coventry Building Society Arena, comenzó con intensidad. Al minuto cinco, Taiwo Awoniyi adelantó a los locales tras una asistencia de Jack Rudoni, quien recibió un pase de tacón de Yann Gboho.

Crystal Palace respondió al minuto 13, cuando Jørgen Strand Larsen improvisó un remate de escorpión que terminó convertido en asistencia para que Yéremy Pino marcara el 1-1.

Sin embargo, Coventry recuperó la ventaja al 30, gracias a un golazo de Tatsuhiro Sakamoto, quien controló el balón con el pecho y conectó una volea desde fuera del área.

Antes del descanso, al 45+1, Pino volvió a aparecer, ahora como asistidor, con un centro que Strand Larsen aprovechó para marcar el 2-2.

Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, un autogol de Dwight McNeil al minuto 85 terminó por sentenciar la derrota del Crystal Palace. La jugada comenzó con un saque de banda prolongado hacia el área, donde una serie de rebotes provocó que el balón terminara dentro de la portería visitante.

Bernardo Cueva y Crystal Palace siguen en zona de descenso

Con este resultado, Crystal Palace acumuló cinco derrotas consecutivas en la Premier League, cuatro de ellas antes de la llegada de Thomas Frank, quien sustituyó a Pierre Sage durante la pausa internacional de noviembre.

La situación contrasta con la temporada anterior, cuando el conjunto inglés conquistó la Conference League bajo la dirección de Oliver Glasner.

Actualmente, las Águilas permanecen en el vigésimo lugar con siete puntos, a dos de Nottingham Forest, que marca provisionalmente la zona de salvación con nueve unidades.

La derrota también permitió que Coventry llegara a 12 puntos y se alejara cinco unidades del conjunto londinense.

El siguiente compromiso de Cueva y Frank será el jueves 26 de noviembre, cuando recibirán a Real Sociedad por la Europa League. Posteriormente, el domingo 29, enfrentarán al Hull City en otro duelo importante para sus aspiraciones de permanencia.

Para Cueva, quien llegó procedente del Chelsea y anteriormente trabajó con Frank en Brentford, el reto será contribuir a recuperar a un equipo que hace seis meses celebraba un título europeo y hoy ocupa el último lugar del futbol inglés.