Amaury Vergara revive el sueño de su padre: Chivas con sello USA
Jorge Vergara no cumplió uno de sus sueños más ambicioso cuando fundó en 2004 a Chivas USA, hacer que el equipo de la MLS se convirtiera en una “cantera rojiblanca” de talento mexicoamericano, que abunda hoy en la plantilla rojiblanca, un proyecto que su hijo, Amaury, revivió 20 años después.
Desde ese entonces, Jorge se dio cuenta de que si seguía peleando al talento mexicano disponible solo en la Liga MX con sus rivales, tendría que asumir altos costos para mantener la tradición del Guadalajara de jugar con puros tricolores.
El experimento no funcionó como planteó Vergara, que vendió a la franquicia californiana 2014, sin lograr que alguno de los futbolistas mexicoamericanos captados llegaran a debutar en las Chivas.
Sin embargo, la idea de apostar por talento de origen mexicano nacido en Estados Unidos es algo que, por necesidad, ha tenido que hacer Amaury, quien asumió la presidencia de la institución en 2019, tras la muerte de su padre.
El hijo de Jorge retomó el sueño de su padre, pero de otro forma, no con una cantera en Estados Unidos, sino con base de un scouting permanente en los clubes de la MLS para comprar a su mejor talento. La idea tiene sentido: en esa nación existen, por la migración, más de 38 millones de personas de origen mexicano.
De 2024 a la fecha, cuado Daniel Aguirre se convirtió en el primer mexicoamericano en la era de Amaury Vergara, el Guadalajara ha adquirido para su primer equipo a ocho futbolistas nacidos en Estados Unidos a cambio de un gasto de unos 25.5 millones de dólares.
La nueva política de fichajes no ha estado fuera de la polémica, por supuestamente atentar con la tradición de solo jugar con mexicanos por nacimiento o que decidan representar al Tri, una medida auto impuesta coincidentemente por Jorge Vergara.
Esta “regla”, que no está en los estatutos de club, fue rota en febrero de 2022, cuando contrataron a Leslie Ramírez, seleccionada guatemalteca, para su equipo femenil.
Aquella ocasión el club se justificó al decir que solo fue una “declaración” de Jorge y que no atentaban con los estatutos del cuadro vigentes desde 2002, que dicen que en el cuadro solo puede militar “gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana”.
Existen registros de que las Chivas juega con mexicoamericanos desde 1939, cuando el mediocampista Wintilo Lozano, oriundo de Arizona, se convirtió en el primero, en una etapa en la que el futbol no era profesional en México.
Pero esta “tradición” se aceleró a partir de 2024, año desde el cual han llegado nueve mexicoamericanos a la institución, la alternativa que ha encontrado Amaury para reforzar a su equipo a un precio inferior al que le costaría si contratara tricolores en México o en Europa.
“A Chivas no le venden los jugadores a precio justo y no me da pena decirlo porque es una realidad. Hay equipos que se quieren aprovechar y quieren vender a los jugadores cuatro o cinco veces más alto el precio”, señaló Amaury en una entrevista.
Ocho mexicanos, pero cero títulos
A pesar de encontrar la “llave” para reforzar a su equipo (ocho los 16 fichajes que han hecho las Chivas de 2024 a la fecha son mexicoamericanos), no han conseguido títulos y dos de esos proyectos se marcharon por no conseguir regularidad, Barajas, el primero, y Cade Cowell, el segundo.
Cowell, una contratación que levantó críticas por ser seleccionados estadounidense, ha sido el que más aporte ha tenido con 12 goles y cinco asistencias en 69 partidos, sin embargo abandonó previo a este torneo al club para ser cedido al New York Red Bulls de la MLS.
La actual plantilla, que se mantiene invicta y en el primer lugar del Clausura 2026, cuenta con seis elementos: Daniel Aguirre, Leonardo Sepúlveda, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez y Jonathan Pérez, estos dos últimos arribaron en este mercado de transferencias invernal.
De ellos, Aguirre, Ledezma, Álvarez y Gutiérrez son parte fundamental del esquema del entrenador Gabriel Milito, e incluso Richard y Brian han tenido un rendimiento tan destacado que debutaron con la selección mexicana en enero pasado.
El Tapatío, también cuenta con representación mexicoamericana
La llegada de mexicoamericanos no solo está en el primer equipo, sino en el Tapatío, la filial del Guadalajara en la Liga de Expansión, la segunda división del futbol mexicano.
Hay cuatro elementos en la actual nómina: Rodrigo Parra, Sergio Aguayo, Brandon Téllez y Cruz Medina, quienes se foguean en la filial a la espera de recibir una oportunidad en la plantilla de Milito.
La incorporación de elementos no solo en primera división, sino también en segunda, confirma que Amaury tiene planes de hacer de Estados Unidos una cantera más. El proyecto binacional de las Chivas toma fuerza, 22 años después de que Jorge Vergara lo imaginó.