América 2026: Las razones de la crisis de las Águilas de André Jardine
El América atraviesa su peor inicio de torneo desde que lo dirige André Jardine. Tras nueve jornadas del Clausura 2026, la mitad de la fase regular, el equipo está fuera de la zona de Liguilla, presume el tercer peor ataque del campeonato y lleva dos derrotas en fila.
El contraste es inevitable. Hace menos de un año, el club más ganador de la Liga MX dominaba el futbol mexicano con un tricampeonato y cuatro finales consecutivas. Hoy, el rendimiento ha abierto un debate que incluso pone en duda la continuidad del técnico brasileño. ¿Qué cambió en el América?
Una base que se rompió
El éxito del América de Jardine se sostenía en una columna vertebral muy clara. En la portería, Luis Ángel Malagón; en defensa, la central formada por Israel Reyes y Sebastián Cáceres, acompañados por los laterales Kevin Álvarez y Cristian Calderón.
En el mediocampo mandaban Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez y Diego Valdés; mientras que el ataque lo conformaban Alejandro Zendejas, Henry Martín y Julián Quiñones.
Hoy, cinco de esos once ya no están en el plantel.
La defensa es la zona que menos cambió (solo salió Calderón), pero las lesiones también han golpeado ahí. Reyes y Cáceres han pasado por problemas físicos, mientras que Malagón y Álvarez no atraviesan su mejor momento. Kevin incluso perdió la titularidad con Jardine y Malagón dejó de ser indiscutible en la selección mexicana.
El mediocampo que se desarmó
Si la defensa sufrió ajustes, el mediocampo prácticamente se reconstruyó.
Sánchez y Valdés fueron los primeros en salir. El paraguayo fue protagonista en la era dorada: marcó en dos de las tres finales de los títulos, incluido el gol que selló el tricampeonato ante Monterrey en el Apertura 2025.
Valdés, por su parte, era el ‘10’ del equipo: el futbolista que, junto a Fidalgo, marcaba el ritmo del juego ofensivo. Ambos terminaron saliendo del club; Fidalgo lo hizo antes de disputarse la cuarta jornada de este torneo, al ser fichado por el Betis.
Para cubrir esas ausencias, el América apostó por Erick Sánchez, que aún no logra consolidarse, y por los recién llegados Raphael Veiga y Vinícius Lima. Sin embargo, estos últimos llegaron hace apenas un mes y todavía no han tenido impacto.
Un ataque sin gol
El problema más visible está al frente. El América apenas suma nueve goles en nueve partidos del Clausura 2026, la tercera peor cifra del torneo, y se quedó sin marcar en las primeras tres jornadas.
La salida de Quiñones, pieza clave en el tricampeonato, dejó un vacío que el equipo aún no logra llenar. A eso se sumaron las lesiones de Martín y Zendejas.
Henry, afectado físicamente desde después del Apertura 2024, apenas ha jugado cuatro partidos este torneo, tres como titular, y se perdió los dos más recientes. Zendejas volvió en la pasada quinta jornada, pero recayó y apenas reapareció con 45 minutos en el último encuentro ante Juárez.
Las alternativas tampoco han respondido. José Raúl Zúñiga llegó como relevo de Martín y acumula cinco goles y dos asistencias en 23 partidos desde el Apertura 2025. Rodrigo Aguirre, quien dejó recientemente el club, registró 16 goles y una asistencia en 58 encuentros.
Para reemplazar a Quiñones, la directiva apostó por Víctor Dávila, quien suma 12 goles en 58 partidos y ninguna asistencia. Además, también cayó lesionado tras el partido ante Juárez.
En el lugar de Zendejas ha aparecido Brian Rodríguez, quien ha rendido cuando juega, pero también ha sufrido problemas físicos.
“Desde el inicio del torneo no he contado con todos y eso nos ha provocado dificultades en el funcionamiento. Transcurridas nueve jornadas, todavía no puedo utilizar a los once que quiero de titulares”, lamentó Jardine tras la derrota ante Juárez.
Lesiones y refuerzos tardíos
Las bajas han sido una constante. En lo que va del torneo, el equipo ha sufrido ocho lesiones.
En defensa: Reyes, Cáceres, Cristian Borja, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante.
En ataque: Rodríguez, Martín y Zendejas.
Actualmente siguen fuera Espinoza, Violante y Martín, pero la ausencia constante de piezas clave ha afectado el funcionamiento del equipo.
A esto se suma la tardía llegada de los refuerzos. Solo Rodrigo Dourado se incorporó antes del inicio del torneo. Veiga, Lima y el lateral Thiago Espinoza llegaron los primeros 10 días de febrero.
“Las lesiones de Zendejas y Henry Martín, la tardía incorporación de Veiga. No he podido integrar a ‘Rayito’ (Brian Rodríguez). Este tipo de inconvenientes me obliga a modificar la alineación”, explicó Jardine.
Presión interna y cambios en el cuerpo técnico
Las críticas también han aparecido dentro del vestidor.
Tras la derrota 1-0 ante Chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional, Martín dejó claro el problema ofensivo.
“La explicación de la falta de gol te la podría dar mejor André. Nosotros seguimos el sistema de juego, pero no estamos siendo contundentes ni generando las opciones”.
Jardine asumió la responsabilidad y defendió a su capitán. “La pregunta de la falta de gol debe ser para mí. Sabemos que estamos lejos de lo que queremos, pero estamos a tiempo de llegar al nivel óptimo”.
En medio de ese ambiente, el técnico también recibió otra noticia: la salida de su auxiliar Paulo Victor.
Victor dejará el club al finalizar el semestre para dirigir a la selección sub-20 de Brasil rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Aunque su partida no es inmediata, añade incertidumbre en un momento delicado.
Paulo fue parte del tricampeonato, el arquitecto táctico del equipo y la mano derecha de Jardine. Sin él, el proyecto pierde a otra de sus piezas clave.