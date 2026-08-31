América encontró profundidad sin los refuerzos que Almada pidió
Ícaro da Conceição tiene 19 años y una promoción reciente desde la Sub-23. Al minuto 24 abrió el marcador contra Puebla, en un once donde ninguno de los 11 futbolistas había iniciado tres días antes ante Columbus Crew, por los cuartos de final de la Leagues Cup. El América ganó 2-0.
Ese once explica el arranque del equipo mejor que cualquiera de sus tres fichajes.
Antes del torneo, Almada aseguró que pretendía sumar "entre cuatro y cinco refuerzos" para tener un equipo protagonista en las distintas competencias. El Apertura comenzó sin una sola incorporación: Óscar Perea fue anunciado el 28 de julio, Edwin Cerrillo el 2 de agosto y Miguel Borja se convirtió el 20 de agosto en el tercero. Seis jornadas después, el América suma 16 de 18 puntos, ocupa el primer lugar y es el único invicto de la Liga MX.
Los resultados no hicieron desaparecer la petición. "Necesitamos algunos jugadores de distintas características de los que tenemos", reconoció el uruguayo después de vencer al Puebla. Explicó que busca aumentar la competencia interna y cubrir posiciones donde incluso ha tenido que utilizar futbolistas fuera de su función habitual.
Mientras llegan, encontró parte de esas alternativas dentro de Coapa.
¿De dónde salió el fondo de plantel?
Contra Puebla, Fernando Tapia estuvo en la portería; Emilio Lara, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza formaron la defensa; Cerrillo e Ícaro ocuparon el centro del campo, mientras Diego Arriaga, Alexis Gutiérrez, Perea y Alejandro Cárdenas completaron la alineación.
Tres días antes, frente a Columbus, Almada había iniciado con Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja; Alan Cervantes y Érick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez; y Henry Martín.
La rotación total tampoco cambió el resultado. Cuando Puebla creció durante el segundo tiempo, Almada todavía pudo recurrir a Brian Rodríguez, Veiga, Violante, Reyes y Sánchez. Brian hizo el 2-0 al minuto 77: una capa inicia el partido, otra con más jerarquía lo termina, y ninguna de las dos depende del mercado.
Eso no las iguala en nivel ni cancela la petición del entrenador. Lo que cambió es que el número de futbolistas disponibles creció antes que la plantilla.
Después de las primeras cinco jornadas, el América era el equipo de la Liga MX que más jugadores de sus fuerzas básicas había utilizado, con 10: Tapia, Vázquez, Juárez, Lara, Franco Rossano, Espinoza, Arriaga, Patricio Salas, Cárdenas e Ícaro. Varios dejaron rápidamente de ser apariciones circunstanciales: Espinoza, Juárez y Vázquez acumulan titularidades, y Arriaga, Cárdenas e Ícaro ya marcaron durante el torneo.
Era parte de lo que la directiva buscaba. Cuando Emilio Azcárraga explicó la elección de Almada, destacó su experiencia para trabajar con futbolistas jóvenes y reconoció que el club necesitaba recuperar esa parte del desarrollo.
El mercado mexicano todavía le permite acercarse a las cuatro o cinco incorporaciones que pidió, y el calendario entre dos competencias hace probable que insista. Pero el gol que abrió su victoria más reciente lo hizo un futbolista de 19 años que nunca estuvo en aquella lista.