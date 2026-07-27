América Femenil gana el Campeón de Campeonas para consumar un histórico triplete
El Club América Femenil ha hecho historia como la primera escuadra mexicana en conquistar la triple corona, tras haber ganado la Liga MX Femenil, la Copa de Campeones W de la Concacaf y, ahora, el torneo Campeón de Campeonas.
Este domingo 26 de julio, desde el Toyota Field en San Antonio, Texas, se disputó el duelo decisivo de este último título entre Las Águilas y las Tigres de la UANL.
Las azulcremas se pusieron en ventaja con un tanto tempranero gracias a una genialidad de Geyse Ferreira. La brasileña, con una gran gambeta, se abrió espacio por la banda izquierda para después darle medio gol a Irene Guerrero, quien finiquitó la acción mandando el balón a las redes para el 1-0 al minuto 11.
América Femenil había logrado mantener a raya a las felinas durante casi todo el cotejo. Sin embargo, cuando el tiempo regular se agotaba, Diana Ordóñez recibió un balón filtrado que la dejó sola frente a la arquera para, con una definición de primer toque, poner el 1-1 al minuto 89 y mandar la definición a la tanda de penales.
Pese a la forma tan dramática en la que sufrieron el empate, la guardameta azulcrema, Itzel Velasco, no se achicó y se vistió de héroe. La arquera de 21 años se convirtió en la gran figura de la noche al atajar los cobros de Diana Ordóñez y Stephany Mayor desde los once pasos, sellando así el triunfo por 4-3 en los penales para darle el título a su equipo.
Su tercer trofeo oficial de la temporada
En cuanto a la recapitulación de este triplete, el primer título llegó el pasado 17 de mayo en la Liga MX Femenil. Después de tres finales perdidas en cuatro torneos, el América volvió a pararse en la serie decisiva teniendo como rival a las Rayadas de Monterrey. Pese a caer en la ida por 0-1, en la vuelta las capitalinas remontaron con una goleada de 3-0 para conquistar su tercer título de liga en la rama.
Apenas una semana después, Las Águilas dieron el salto al plano internacional. El 23 de mayo se enfrentaron al Washington Spirit de Estados Unidos en la final de la Copa de Campeones W de la Concacaf 2025-26, dando la gran campanada con una victoria por 5-3.
Ahora, con el trofeo de Campeón de Campeonas, el América Femenil cierra un año futbolístico con dos títulos nacionales y uno internacional. Además, buscará seguir agrandando su palmarés a nivel global cuando el próximo 27 de enero afronte la Champions Cup Femenil de la FIFA 2027, certamen donde se medirán las campeonas de cada confederación.