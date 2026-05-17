América Femenil remonta ante Rayadas y se proclama campeón de la Liga MX Femenil
El Estadio Ciudad de los Deportes atestiguó una metamorfosis absoluta en la Gran Final de Vuelta del Clausura 2026. En una exhibición de carácter, asfixia táctica y contundencia, el América Femenil derrotó 3-0 a las Rayadas de Monterrey —3-1 marcador global— y se adjudicó de forma categórica el trofeo de campeonas del torneo Clausura 2026. La ansiada tercera estrella finalmente será bordada en su escudo.
La escuadra, que capitanea Ángel Villacampa desde el banquillo, desterró de un plumazo una pesadumbre que amenazaba con volverse endémica, tras sus tropiezos en cinco de sus últimas seis finales. El desafío lucía mayúsculo, debido al exiguo pero valioso gol de ventaja (1-0) que la escuadra regiomontana, timoneada por Amandine Miquel, traía consigo desde la Sultana del Norte.
Aunque el VAR anuló un gol temprano de Montserrat Saldívar por una falta previa, la insistencia local dio frutos antes del descanso. Al minuto 44, Irene Guerrero aprovechó una falta de entendimiento entre la portera Paola Manrique y la defensa Valeria del Campo para empujar el balón a la red y empatar el global.
Al minuto 50, un nuevo infortunio en el área chica visitante propició que Geyse Ferreira sacara un cañonazo incontestable con el cual consumó la remontada global.
La estratega francesa de las albiazules movió sus piezas en busca de una reacción, sin embargo, la solvencia defensiva de las Águilas anuló cualquier intento de rebelión.
La estampa del campeonato llegó al minuto 79, cuando Scarlett Camberos ejecutó con maestría un penal que el árbitro marcó tras una falta sobre la movediza Geyse, lo que decretó el 3-0 definitivo.
Con este resultado, el América Femenil cerró el torneo de forma contundente y aseguró el trofeo del Clausura 2026 ante su afición.