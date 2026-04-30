América, Juárez, Cruz Azul y Rayadas empatan en la Ida de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil
América rescató un empate 1-1 en su visita a Juárez durante el partido de Ida de los Cuartos de Final. Las locales anotaron primero muy temprano en el encuentro, cuando Liliana Mercado abrió el marcador al minuto 8 con un disparo preciso que sorprendió a la zaga azulcrema. Juárez aprovechó el impulso inicial y por varios lapsos logró incomodar al líder del torneo.
Para la segunda parte, América ajustó y mostró por qué terminó como líder de la fase regular. Al minuto 61 Scarlett Camberos igualó el marcador. Aunque la pizarra ya no se movió. Con este resultado, la serie queda abierta, pero con ligera ventaja para América de cara al partido de vuelta en casa.
Uchenna Kanu ayuda a La Máquina para empate ante Rayadas
Cruz Azul de última hora rescató un empate 1-1 como local ante Rayadas en el partido de Ida, en un duelo que marcó el primer enfrentamiento entre ambas escuadras en una Liguilla. Las visitantes se adelantaron al minuto 17 con Valeria Del Campo.
Cuando parecía que el triunfo se lo llevaba el equipo regio, Cruz Azul encontró la igualada en los instantes finales. Fue al minuto 89 cuando la nigeriana Uchenna Kanu convirtió desde el punto penal para sellar el 1-1 definitivo. El tanto dejó la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta, en el que se definirá a una de las semifinalistas.