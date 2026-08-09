América vence 10-0 a Cruz Azul; ¿Cuáles son las mayores goleadas en Liga Femenil?
El Club América, vigente campeón de la Liga Femenil, volvió a dar un golpe de autoridad al vencer 10-0 a Cruz Azul. Lo sorprendente es que esta no es la mayor goleada en la historia del torneo, ni siquiera de la propia institución. ¿Cuáles han sido las palizas más abultadas que se han registrado en el balompié rosa de nuestro país?
Este sábado 8 de agosto, el Estadio Azteca vivió un auténtico recital de goles. Durante su duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura 2026, las Águilas le llenaron la canasta a las Celestes con una decena de tantos.
Los goles fueron obra de Gabriela García (3'), Scarlett Camberos (11'), Geyse Da Silva (37' y 61'), Kimberly Rodríguez (45'), Irene Guerrero (78'), además de los dobletes de Montserrat Saldívar (48' y 50') y Priscila Da Silva (74' y 80').
Esta contundente actuación no solo reafirma el gran momento que atraviesa el cuadro de Coapa en el arranque del certamen, sino que también da pie a recordar cuáles han sido las goleadas más abultadas en la historia de la Liga Femenil.
América lidera el Top 5 de goleadas históricas del torneo
A lo largo de la historia de la primera división femenil, América se ha convertido en el equipo que más veces aparece entre las mayores goleadas del campeonato. Las Azulcremas lideran esta lista con tres victorias por diferencia de diez goles o más.
Un peldaño más abajo, para completar el Top 5, aparecen los equipos regiomontanos Tigres y Monterrey, con goleadas de 9-0 cada uno.
Monarcas Morelia 1-12 Club América | 2 de abril de 2018 (Clausura 2018)
Club América 11-0 Querétaro | 3 de agosto de 2025 (Apertura 2025)
Club América 10-0 Cruz Azul | 8 de agosto de 2026 (Apertura 2026)
Tigres 9-0 León | 19 de agosto de 2017 (Apertura 2017)
Monterrey 9-0 Mazatlán | 23 de enero de 2023 (Clausura 2023)
Pero América no es el más goleador de la historia
A pesar de estos resultados, cabe señalar que, en la tabla histórica, las Azulcremas no son el equipo con más goles de todos los tiempos en la Liga Femenil.
Ese honor le corresponde a Tigres, que desde la creación del torneo acumula 963 goles entre fase regular y liguilla. En segundo lugar aparecen las de Coapa, con 881 anotaciones, mientras que el podio lo completa Monterrey con 862 dianas.