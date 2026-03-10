André-Pierre Gignac: 40 años, la longevidad hecha futbolista y un contrato que llega a su fin
A sus 40 años, André-Pierre Gignac entra en la recta final de su contrato con Tigres. Le quedan seis meses de vínculo con el club donde construyó su leyenda, un tramo corto pero suficiente para volver a poner a prueba algo que ha definido su carrera en la Liga MX: cuánto tiempo más puede seguir compitiendo al máximo nivel.
Si bien las lesiones y la veteranía lo han llevado a perder protagonismo poco a poco con los felinos, el sábado volvió a demostrar que está hecho para aparecer en los momentos clave. Entró de cambio a 11 minutos del final del Clásico Regio para definir la victoria 0-1 sobre los Rayados, el rival más odiado.
Fue un gol característico de Gignac: recibió un pase filtrado de Joaquim, se adelantó a su marcador y se enfiló al área para definir de pierna derecha. Fue su gol número 15 en el derbi de Monterrey, con el que se afianzó como el máximo goleador de la rivalidad, por encima de leyendas como Mario de Souza Mota (11), Claudio Núñez (8), Walter Gaitán (8) y Tomás Boy (6).
“Sabemos lo que André nos da. Apareció en el momento justo para darnos un triunfo (…) Es el máximo anotador de estos partidos por algo. Su jerarquía no se discute y hoy lo volvió a demostrar en el escenario más importante”, señaló Guido Pizarro, entrenador de Tigres y excompañero de Gignac.
Pizarro lo ha utilizado de forma distinta este torneo. Ya no es un titular indiscutible, sino el revulsivo de lujo detrás de Rodrigo Aguirre, quien llegó este semestre para asumir el rol de delantero titular.
Gignac suma apenas cinco partidos y 125 minutos en el campeonato, con un gol, pero carga con un legado que desafía la edad: cinco títulos de liga, cuatro de Campeón de Campeones, una Copa de Campeones de la Concacaf y dos Campeones Cup. Además, es el goleador histórico de Tigres y está entre los 10 máximos de la Liga MX.
A ello se suma un histórico subcampeonato en el Mundial de Clubes de 2020 y otro en la Copa Libertadores de 2015, en campañas en las que fue pieza angular del equipo.
La llegada de Gignac a Tigres en 2015 fue un punto de inflexión para el club y una apuesta arriesgada. No llegó como un veterano en retirada, sino como un delantero maduro de 29 años, vigente en el futbol europeo y seleccionado de Francia.
En poco tiempo, sus goles y su carácter competitivo lo colocaron en el centro del proyecto deportivo que convirtió a Tigres en uno de los equipos dominantes de la última década.
Con los años pasó de refuerzo estrella a figura estructural del club. Sus goles marcaron títulos, finales y campañas internacionales que ampliaron el alcance de Tigres dentro y fuera de México.
En ese proceso no solo se convirtió en el máximo goleador en la historia del equipo, sino en uno de los futbolistas que mejor encarnan el periodo más exitoso de la institución regiomontana.
Su presencia también dejó huella en la Liga MX. Durante una década fue uno de los delanteros más determinantes del campeonato y un referente para medir el nivel competitivo del torneo. En un futbol donde los extranjeros suelen tener ciclos breves, el francés construyó una trayectoria larga, productiva y profundamente ligada a un solo club.
En el tiempo que Gignac lleva en México, el futbol mexicano también cambió. Los clubes comenzaron a mirar con mayor frecuencia al mercado europeo, algo que en 2015 parecía una anomalía.
Rayados intentó encontrar a su “killer” europeo con Vincent Janssen y Anthony Martial, aunque sin alcanzar el impacto que tuvo Gignac en Tigres. Aun así, el club ha reforzado una identidad con fichajes como los españoles Sergio Canales y Sergio Ramos, aunque ninguno se ha acercado a su legado.
Quien sí alcanzó un impacto notable fue el español Álvaro Fidalgo con el América, al que dejó recientemente después de ser una pieza fundamental en el tricampeonato del club.
También destaca el caso de Paulinho, quien ganó los últimos tres campeonatos de goleo con el Toluca y lo condujo a un bicampeonato.
Mientras tanto, el francés Sébastien Salles-Lamonge suma sies torneos como uno de los pilares ofensivos del San Luis, con 20 goles y siete asistencias en 98 partidos.
Es probable que el efecto Gignac esté presente en muchos de estos fichajes: su éxito abrió la puerta a que los clubes mexicanos confiaran más en el mercado europeo.