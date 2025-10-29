Andrés Guardado comienza su camino como entrenador
Andrés Guardado volverá a calzar botines de futbolista, pero ahora agregará una pizarra en la mano. El exjugador del Real Betis y de la Selección Mexicana inició su etapa formativa como entrenador en las categorías juveniles del club andaluz. El anuncio lo hizo el propio Betis en Instagram, con una imagen del mexicano al borde del campo y un mensaje sencillo: “¡Andrés Guardado comienza su etapa formativa como entrenador realizando las prácticas con nuestros juveniles!”.
Guardado replicó la publicación en sus redes. “De vuelta en casa”, escribió en una historia. Y en efecto, eso es lo que representa este paso: el regreso a un lugar que lo vio llegar con la idea de aportar y donde finalmente decidió retirarse del futbol para ahora aportar su liderazgo desde un rol distinto, pero con el mismo compromiso de siempre.
La noticia encendió la nostalgia entre los aficionados verdiblancos. En los comentarios del post, abundan los mensajes de cariño: “Siempre fuiste un líder, ahora te toca formar a los nuevos”, “Grande, Principito”, “De verde y blanco siempre”. Son palabras que reflejan lo que dejó Guardado en Sevilla: respeto, entrega y una huella emocional profunda.
El mexicano trabajará junto al cuerpo técnico de los equipos juveniles. Observará, aprenderá y adoptará en los entrenamientos la metodología del club. Se trata de una fase de formación que le permitirá acumular experiencia y construir, poco a poco, su propio estilo como técnico.
Para el Betis, su regreso es más que simbólico. Incorporar a un excapitán a su estructura formativa refuerza la identidad del club, esa idea de continuidad y pertenencia que distingue a los proyectos serios. Y para Guardado, es el primer paso de una ruta que imagina con calma de alumno en el aula, pero con un objetivo mayor: aprender para, en su momento, dar el salto al banquillo profesional.